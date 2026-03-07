Nicaragua: De una esperanzadora victoria a una dolorosa derrota

Solo un out restaba en la parte baja de la novena entrada y Nicaragua contaba con Ángel Obando en el montículo, quien había maniatado a la ofensiva de Países Bajos desde el séptimo inning, como el resto del picheo nicaragüense.

Un out más y pudo haber sido la primera victoria de una selección de Nicaragua, quien ha avanzado en el béisbol en los últimos años y cuentan con el mejor plantel de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Pero el jardinero central de los Medias Rojas de Boston y de Países Bajos, Ceddane Raffaela, conectó un hit luego de dos strikes para ponerse en circulación.

Luego, el estelar campo corto de los Padres de San Diego, Xander Bogaerts, conectó un batazo dando en la almohadilla de tercera de base, que se convirtió en doble y puso las carreras del empate en segunda y tercera base.

Y más tarde vino al bate el segunda base de los Bravos de Atlanta, Ozzie Albies, quien hasta ese turno llevaba solamente un indiscutible en sus dos partidos del torneo.

Con la primera desocupada existían las opciones de darle una base por bolas intencional para lanzarle a Didi Gregourius, quien lleva más de cuatro años fuera del béisbol de Estados Unidos o traer a un pitcher zurdo para colocar a Albies a la derecha.

"Nunca me pasó por la mente bolear Albies, tu no pones la carrera del gane en circulación y a mí entender Albies es un mejor bateador a la derecha que a la zurda", dijo el dirigente de la selección de Nicaragua, Dusty Baker, sobre esos dos escenarios.

Obando le lanzó una recta al primer picheo que Albies no desaprovechó y conectó un dramático cuadrangular que le dio la victoria a Países Bajos sobre Nicaragua.

"Yo pensaba que me iba a bolear, siendo honestos. Me habían indicado que su mejor picheo era la recta y me dije que sí venía con recta yo le iba hacer mi mejor swing", manifestó Albies.

¿Cómo se recuperan de esa derrota?

Para el dirigente Dusty Baker la respuesta a esa pregunta es simple: "Están obligados a hacerlos".

"No tienen otra opción, tienen que limpiar sus heridas y prepararse para jugar el béisbol. Así es el deporte", exclamó Baker.

Indicó que sabe que ha sido juego doloroso pero que espera que sus jugadores aprendan de ello.

"Esto duele. Duele para el equipo y duele para todos los nicaragüenses, para todo un país", exclamó el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Nicaragua, sin victorias en dos partidos, vuelve al terreno ante Israel a las siete de la noche del domingo.