Envían al Inacif tela encontrada en el área donde es buscada la niña Brianna Genao

Técnicos de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) y un canino experto en búsqueda de personas desaparecidas se integran hoy a los trabajos para dar con el paradero de la niña Brianna Genao, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre de 2025.

Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, tras un anuncio realizado por la ministra de Interior y Policía, Faride Rafuel, este lunes, quien indicó que la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo (INL), se había integrado a la búsqueda de la niña desaparecida en comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata desde el pasado 31 de diciembre.

Explicó que lo encontrado el lunes en el área donde es buscada la menor corresponde a un pedazo de tela que “pudiese ser una sabana, una cortina, y que la misma fue enviada al Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) para los fines de análisis correspondientes”.

De igual forma, Diego Pesqueira indicó que desde este martes existirá una línea comunicacional donde él y Panky Corcino encargado de prensa de la Procuraduría General de la República serán los responsables de aclarar las dudas de los periodistas.

Ante la desaparición de la menor han surgido múltiples rumores, además del apresamiento de dos tíos de la infante, quienes fueron dejados en libertad mientras continúa la investigación y su búsqueda.

Hasta el momento, más 50 hombres de diferentes organismos de socorro de República Dominicana buscan a la niña de tres años Brianna Genao sin que se tenga detalles de su paradero.

Los investigadores habían revelado que un tío de la niña había, supuestamente, confesado el asesinato y violación de la menor pero que no recordaba dónde había sido enterrado su cuerpo.

La niña desapareció el pasado 31 de diciembre y fue ayer cuando las autoridades se refirieron al tema de manera oficial en rueda de prensa. La segunda vez ha sido esta declaración del vocero policial.