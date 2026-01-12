Investigan hallazgo de posible evidencia en caso Brianna Genao

El hallazgo de una posible evidencia próximo a la residencia donde fue vista por última vez la niña Brianna Genao Rosario, ha despertado la atención de las autoridades y de los residentes de la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Se trata de una pieza de tela, similar a un manto de color blanco, encontrada en una zona que permanece bajo custodia de miembros del Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional y otros organismos de rescate, quienes mantienen acordonada la escena para fines de investigación.

El lugar donde fue localizada la tela se encuentra a unos 400 metros de la vivienda de la menor, lo que ha generado nuevas líneas de indagación dentro del proceso de búsqueda.

Brianna Genao, de tres años de edad.Fuente Externa

Residentes del sector manifestaron su extrañeza ante el hallazgo, asegurando que ellos mismos habían recorrido previamente toda el área sin notar la presencia de dicha pieza de tela, lo que aumenta las interrogantes en torno al caso.

Las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el significado de esta evidencia, mientras continúan las labores de búsqueda y las investigaciones para dar con el paradero de la menor.