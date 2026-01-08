Un tío de la niña Brianna Genao habría confesado haberla abusado y asesinado

Un tío habría confesado a investigadores de la Policía Nacional, que violó y asesinó a la niña Brianna Genao González, de tres años, quien fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre.

Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Jessica María González Rosario, tras varios días de interrogatorio habría confesado el crimen ocurrido en la comunidad de Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata.

Fuentes de entero crédito indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, pero que “no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta”.

Se indicó que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, bajo la dirección del general Jorge Luis Galán Guerrero, ofrecerá los detalles del caso, que ha conllevado horas de investigación por parte de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.

Continuó ayer la búsqueda de la menor; incluso, a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ambulancias, palas, picos, y otros utensilios que pudieran establecer dónde fue enterrado el cadáver de la menor Brianna Genao González.

Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanos a la familia Genao González, que están bajo investigación y permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.

se cumplen 8 días

Ocho días se cumplen de aquel fatídico 31 de diciembre de 2025, cuando fue vista por última vez la niña Brianna, en la comunidad de Barrero, cuando jugaba en un patio familiar.

Hasta este punto, diferentes organismos de búsqueda y rescate han estado apostados en el lugar de los hechos, realizando las investigaciones de lugar de la mano del Ministerio Público y la Policía Nacional, sin que hasta el momento se hayan emitido informaciones oficiales sobre el caso.

amplían búsqueda

Una fuente de entera credibilidad de Listín Diario, aseguró que los cuerpos castrenses han extendido el campo de búsqueda, partiendo desde la casa donde se encontraban jugando Brianna al momento de su desaparición, hasta la autopista, abarcando una distancia aproximada de un kilómetro lineal distribuido en cuatro rutas distintas.

Asimismo, indicó que se han delimitado tres áreas de búsqueda, con un radio cercano a los cinco kilómetros a la redonda. En total, según explica, se han recorrido entre 25 y 30 kilómetros fuera del punto donde presuntamente se produjo la desaparición.

Carlos Manuel Genao, padre de la menor de 3 años, indicó que a ocho días de la desaparición de su hija, todavía las autoridades no les han brindado ningún tipo de información, más que el hecho de que “están trabajando”.

Indicó que se le permite el acceso sin problemas al área perimétrica, pero que no le otorgan detalles sobre la investigación.

Una representación de la comunidad de Barrero, conformada por miembros de la iglesia, juntas de vecinos, agricultores, Movimiento Barrero Unido y residentes en general, exigieron a las autoridades emitir informaciones fehacientes a la familia de la niña Brianna Genao González, sobre cómo avanzan las investigaciones en torno a su desaparición, desde el pasado 31 de diciembre de 2025.

