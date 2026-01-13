Autoridades investigan hallazgo de nueva evidencia en caso de niña Brianna

El hallazgo de una nueva evidencia próximo a la residencia donde fue vista por última vez la niña de tres años Brianna Genao Rosario ha despertado la atención de las autoridades y de los residentes de la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Se trata de una pieza de tela, similar a un manto de color blanco, encontrada en una zona que permanece bajo custodia por miembros del Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional y otros organismos de rescate, quienes mantienen acordonada la escena para fines de investigación.

El lugar donde fue localizada la tela se encuentra a 400 metros de la vivienda de la menor, lo que ha generado nuevas líneas de indagación en el proceso de búsqueda.

Residentes del sector manifestaron su extrañeza ante el hallazgo, asegurando que ellos mismos habían recorrido previamente toda el área sin notar la presencia de dicha pieza de tela, lo que aumenta las interrogantes en torno al caso.

Las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el significado de esta evidencia, mientras continúan las labores de búsqueda y las investigaciones para dar con el paradero de la menor.

familiares reclaman

El pasado 9 de enero se informó que la magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, asumiría de manera directa la conducción de las investigaciones en torno a la desaparición de la niña Brianna.

Autoridades mantienen la vigilancia en la zona donde desapareció la niña Brianna Genao.Onelio Domínguez

Sin embargo, a tres días de ese anuncio, familiares de la menor aseguran que no han tenido contacto alguno con la procuradora y que tampoco han recibido informaciones claras sobre el avance de las investigaciones.

“Yo estoy como el primer día, no sé nada. Yo voy y vengo donde mi mamá a ver si le han dicho algo, no suelto este celular y nada que suena”, clamó Braulio González, abuelo materno de Brianna.

En tanto, Ana María Rosario, abuela materna de la niña, indicó que hace dos días recibió la visita de la magistrada Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, quien acudió a la vivienda en busca de artículos pertenecientes a la menor, aunque sin ofrecer detalles sobre el caso.

“Ella le está dando seguimiento al caso, estuvo aquí, pero no nos ofreció detalles, solo buscó cositas de la niña”, explicó Rosario.

Faride Raful habló en rueda de prensa tras la reunión de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.Listín Diario

Señaló que durante los primeros días de la investigación la familia mantuvo contacto con el director general de Persecución, Wilson Camacho, mientras permanecían en la vivienda donde ocurrieron los hechos. No obstante, aseguró que desde que se trasladaron a Navarrete, ese contacto se ha perdido.

falta de información

Los familiares de Brianna manifestaron su preocupación por la escasa comunicación por parte de las autoridades, así como por el hecho de que no se les han mostrado las evidencias que, según el Ministerio Público, sustentan la investigación.

el pálpito de la madre

“Dicen que a mi niña la enterraron, pero mi corazón me dice que ella está viva”, dice Jéssica González, madre Brianna.

Ella indicó a LISTÍN DIARIO que las autoridades no le han brindado detalles sobre cómo avanza la investigación, pero pide encarecidamente que no abandonen la búsqueda, ya que entiende que su hija está viva en algún sitio.

Brianna Genao, de tres años de edad.Fuente Externa

Jéssica declaró a periodistas de este diario que “tiene la cabeza loca” sobrepensando en el perdedero de su pequeña, expresando dudas sobre la presunta confesión de dos tíos suyos, quienes supuestamente declararon haberle quitado la vida a la niña.

“Ellos hablaron conmigo y con mi papá, pero no nos enseñaron pruebas ni nada así”, expresó la madre de la menor.

“No lo veo mal, pero tampoco lo veo bien, porque a mi entender deberían mostrarnos las pruebas y ser más transparentes”, agregó, al referirse al manejo de la información por parte de las autoridades.

Pese a que el Ministerio Público señala como principales sospechosos a Rafael Reyes Núñez Rosario (Papito) y Reyes Núñez Rosario, familiares de Brianna dicen mantenerse al margen ante su presunta culpabilidad.

Dijo que toda su vida ha estado cerca de sus tíos, en contacto con ellos y que nunca se presentó ningún tipo de situación o problema con ellos. “Nosotros nos criamos en ese ambiente, jugando y brincando en esos montes”, indicó.

caninos del fbi y embajada de ee. uu.

Unidades caninas del FBI y de la INL de la Embajada de Estados Unidos se han integrado a la búsqueda de la niña Brianna, de tres años, desaparecida desde hace doce días, informó ayer la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

“Hoy precisamente la INL de la Embajada americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda de la menor con caninos que ya llegaron y que estarán esta semana también puestos a disposición de la Policía Nacional para seguir la búsqueda de la menor”, indicó Raful.

La INL es la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

“Es un caso bastante lamentable. La Policía sigue en las investigaciones y en la búsqueda de la niña”, dijo. La funcionaria indicó que las autoridades no descansarán hasta dar con el paradero de la menor.

“Nosotros no vamos a descansar hasta encontrarla. Ha sido un hecho muy penoso que sigue en investigación”, afirmó a periodistas.