Nuevo rector del ITLA busca actualización de tecnología y reforzar expansión

El ingeniero Jimmy Rosario Bernard fue juramentado ayer como nuevo rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), y de inmediato trazó su visión acerca de los retos que presenta el país, así como el compromiso de brindar nuevas oportunidades a la formación de los jóvenes.

Luego de que Rafael Feliz fuera destituido de su cargo el pasado 23 de enero, tras señalamientos de supuestos cobros a empleados de la institución para sus propios movimientos políticos, el presidente Luis Abinader nombró a Rosario Bernard como rector del ITLA.

Tras jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley 139-01 que instituye el sistema de educación superior del país, los estatutos y las normatuivas que rigen al ITLA, fue posesionado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín.

Tras asumir sus nuevas funciones, Rosario Bernard reconoció que aunque el país ya ha logrado y obtenido avances relativos en el área tecnológica, al avanzar tan rápido obliga a que tengan que hacer algunos ajustes constantes en el ámbito académico

Señaló que uno de los principales desafíos de las instituciones de educación superior en el país es mantenerse en un balance con las nuevas tecnologías.

“La tecnología va tan rápido que definitivamente siempre hay que estar haciendo ajustes según la necesidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en la academia es que no siempre contamos con la capacidad de ir al ritmo de las nuevas tecnologías”, expresó.

Comentó que el ITLA está a cargo de desarrollar un rol clave como centro especializado en alta tecnología, esto con el compromiso de adaptar su oferta académica a las exigencias del mercado laboral y a los estándares internacionales.

Expansión territorial

A lo largo de su discurso informó que dentro de sus prioridades está continuar con los avances ya alcanzados por la institución, impulsar su internacionalización, reforzar la expansión territorial y a su vez actualizar la currícula académica conforme a las demandas de los nuevos tiempos.

Rosario dejó en evidencia su vínculo histórico con el ITLA, al recordar que fue estudiante y profesor de la institución hace más de dos décadas, al igual que fundador del departamento de Bienestar Estudiantil.

La juramentacion del nuevo rector del ITLA, Jimmy Rosario BernardListín Diario

Al hablar sobre la creación de nuevas sedes, manifestó su respaldo a que se siga expandiendo el ITLA hacia las provincias, porque se trata de una necesidad que garantiza el acceso a la educación tecnológica.

“Yo vengo de un barrio de Villa Mella y gracias a mis estudios, y al ITLA en su momento, hoy tengo la oportunidad de estar aquí como rector. Por eso creo en la expansión; es una necesidad que incluso tiene el propio presidente de la República, quien aspira a que haya un ITLA en cada provincia del país, según las necesidades que estas requieran”, afirmó.

Formación académica y laboral

Rosario Bernard fue designado por el presidente Abinader el pasado sábado, mediante el decreto 65-25.

La Presidencia resaltó que el nuevo rector del ITLA es un profesional con má de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial. Cuenta con un doctorado en ingeniería informática, ha ejercido la docencia universitaria por más de dos décadas y ocupado cargos directivos en instituciones de educación superior.