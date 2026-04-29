El éxito de Expo Construcción Puerto Plata 2026

La feria Expo construcción Puerto Plata 2026 se realizó de manera exitosa, registrando una alta asistencia de público y destacándose por rendir homenaje a importantes figuras del sector construcción e inmobiliario de la región Norte.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, quien hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad y agilizar los procesos en el sector construcción. El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones Blue JackTar, ubicado en Playa Dorada.

La actividad reunió a empresas, profesionales y líderes vinculados a la construcción, bienes raíces y maquinaria pesada, consolidándose como una plataforma estratégica para fomentar el desarrollo urbano y dinamizar la economía regional.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al ingeniero Pantaleón Salcedo, designado padrino de esta edición, en honor a su destacada trayectoria y sus valiosos aportes al crecimiento del sector en la región Norte.

El presidente de Expo Construcción Puerto Plata, Aneury Pilar, valoró la presencia del ministro como una muestra de respaldo institucional. Señaló que este tipo de iniciativas permiten fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para impulsar un desarrollo más eficiente, organizado y sostenible.

Asimismo, resaltó que esta edición superó las expectativas de participación, posicionando a Puerto Plata como un punto estratégico para la industria de la construcción.