Supérate graduó 55 padres y madres en cuidado y apoyo a personas con discapacidad

La Dirección de Desarrollo Social Supérate, junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), graduaron la primera cohorte de 55 padres y madres con niños y adolescentes con discapacidad en el “Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad”.

Durante el acto, la directora de Supérate, Mayra Jiménez, reconoció la dedicación de cada uno de los graduandos para capacitarse en el cuidado de sus niños con discapacidad y así enseñarles a ser independientes y que su discapacidad no sea una barrera.

“Queremos agradecer todo ese esfuerzo y toda esa dedicación porque ustedes durante años no solo han asumido sus responsabilidades como padres, sino que también han estado asumiendo una parte que le toca al Estado dominicano; por lo tanto, reconocimiento y nuestro mayor agradecimiento”, señaló.

Jiménez dijo que al menos 42 de los graduandos firmaron para ser contratados como cuidadores profesionales por parte de Supérate para recibir una remuneración de RD$20,000 extra a los RD$6,000 que reciben los padres por cada niño con discapacidad.

Supérate tiene alrededor de 10,000 familias que reciben un subsidio para sus niños con discapacidad.

Además, anunció que el subsidio que reciben los padres con niños discapacitados ya no será hasta los 18 años, sino que al sobrepasar esta edad recibirán una pensión.

“Este paso tiene un profundo simplificado para nuestro país, por avanzar hacia una política pública que será realmente de derechos públicos, sea cada vez más cercana a las personas, reconoce que el cuidado sostiene la vida de las personas, que el cuidado es nuestra economía, y que no pueden seguir estando única o exclusivamente de las familias y dentro de las familias en los hombros de las mujeres, que históricamente han asumido una mayor carga en todo lo que tiene que ver con los cuidados”, dijo.

En el acto estuvieron presentes los niños de los padres que se acapararon para darles mejores cuidados y la independencia que los impulsará en el futuro.

La directora del Infotep, Maira Morla Pineda, felicitó a los participantes por capacitarse y recibir las informaciones necesarias que los impulsarán a cuidar y guiar a las personas con discapacidad.

“No son simples cuidadores genéricos de manera distinta a personas o aleatorios, son participantes que han recibido formación y capacitación especial en brindar apoyo personal e individual a personas con discapacidad, en coherencia con la promoción de su vida independiente y social”, afirmó.

Asimismo, el director del Conadis, Benny Metz, sostuvo que está capacitado e impulsa un paso en la formación de capital humano, formando personas que se esforzarán por brindar una atención digna a discapacitados.

El X Censo de Población y Vivienda del 2022, realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), identifica a un total de 478.300 personas con discapacidad.