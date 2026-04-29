Banyan Group apuesta a República Dominicana

El grupo internacional Banyan Group apuesta a la República Dominicana como pieza clave dentro de su estrategia de expansión en el Caribe, con una entrada formal prevista para enero de 2027, de la mano del desarrollador Gesproin, centrada en la gestión de propiedades de alto valor en el destino de Punta Cana.

A través de sus desarrollos Angsana Cap Cana y Cassia Punta Cana, la reconocida cadena introduce en el mercado dominicano una visión de la hospitalidad, diseñada para atender al viajero global que prioriza experiencias auténticas, estadías prolongadas y una mayor conciencia sobre su impacto en el destino.

“La llegada de Banyan Group a territorio dominicana responde a una visión global de invertir en destinos con fundamentos sólidos y potencial de evolución hacia modelos de mayor valor. Punta Cana reúne todas las condiciones para liderar esta transición en el Caribe”, afirmó Gina Núñez, directora de ventas y mercadeo de Banyan Group en el país.

Durante su participación en DATE 2026, los principales ejecutivos de Angsana Cap Cana y Cassia Punta Cana destacaron que la apuesta del grupo se alinea con una evolución del sector turístico regional hacia propuestas híbridas que integran residencia, hospitalidad y estilo de vida.

“Con nuestras marcas Angsana y Cassia estamos desarrollando plataformas de hospitalidad que van más allá del alojamiento. Son ecosistemas donde convergen experiencia, conciencia y comunidad, con un modelo diseñado para el viajero que busca vivir el destino, no solo visitarlo”, agregó.