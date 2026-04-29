Cristal Sánchez es la nueva panelista de 'La Uca Radio'

La comunicadora e influencer Cristal Sánchez, conocida en redes sociales como Vívelo con Cris, se unió como la nueva panelista del programa de radio "La Universidad de la Calle" (La Uca).

El creador y productor del proyecto, Brea Frank, confirmó la noticia este miércoles a través de sus redes sociales, donde le envió un mensaje de bienvenida a la locutora.

"Bienvenida Cristal Sánchez @viveloconcris a @la.uca. Seguimos apostando a las voces y caras nuevas en la comunicación", escribió Brea en su cuenta de Instagram.

La llegada de Sánchez al espacio radial llega una semana después de la salida de Nelfa Núñez.

Sánchez formó parte de la quinta temporada de "Mujeres al Borde Radio", desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 30 de mayo de 2025.