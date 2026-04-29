Accidente entre camión y autobús deja varios heridos en Santiago Rodríguez

La noche del martes un accidente de trasito ocurrido tras la coalición entre un camionero y un autobús de la empresa Caribe Tours dejó varios heridos.

De acuerdo a reportes preliminares, el conductor del camión era presuntamente menor de edad, quien resultó con fracturas en las piernas, golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo.

El autobús de Carine Tour cubría la ruta Santo Domingo-Loma de Cabrera cuando se accidentó alrededor de las 7:00 de la noche, llegando al cementerio de Las Caobas, según dijo el encargado de la Defensa Civil en Santiago Rodríguez, Héctor Bienvenido Santo Rodríguez.

De los pasajeros que viajaban en el autobús al menos cuatros resultaron con lesiones leves, entre ellas la esposa del excónsul y presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana, Apolinar Cruz.

El conductor del camión fue trasladado de emergencia al Hospital Provincial General Santiago Rodríguez, donde recibe atenciones médicas, mientras que los demás lesionados fueron llevados al Centro Médico Gran Poder de Dios, donde son evaluados por personal de salud.

Las autoridades correspondientes se presentaron en el lugar de los hechos asistiendo a los heridos e investigando las circunstancias en la que ocurrió el accidente, incluyendo la versión de si el camión iba conducido por un menor de edad