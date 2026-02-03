Juramentan a Jimmy Rosario como el nuevo rector del ITLA

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, juramentó a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

El acto se produjo a través del decreto 65-26 del presidente de la República, Luis Abinader.

Durante la ceremonia, el doctor Franklin Gracía Fermín destacó la trayectoria profesional y académica de Rosario Bernard, con más de dos décadas de experiencia en el ámbito tecnológico y la educación superior.

Al tomar juramento, el nuevo rector juró cumplir la Constitución de la República, la Ley 139-01 de Educación Superior, los estatutos del ITLA y las normativas que rigen el sistema de educación superior dominicano.

En sus primeras palabras, agradeció la confianza depositada por el presidente de la República y reafirmó su compromiso de fortalecer la institución.

Rosario Bernard anunció que su gestión estará enfocada en la internacionalización del ITLA, la actualización permanente de la oferta curricular, la expansión de programas tecnológicos y el impulso de la educación continuada.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener los avances logrados por gestiones anteriores y de seguir creando oportunidades para que más jóvenes se formen en áreas de alta tecnología, contribuyendo así al desarrollo productivo y a la innovación en la República Dominicana.

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar una auditoría, el nuevo rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, respondió: “Sí, debe hacerse una auditoría porque es lo normal. Cuando uno llega a una institución, debe ver qué le están entregando y me tocará a mí también ser auditado en su momento”.

En relación con los programas de becas y formación docente, Rosario Bernard indicó que forman parte de las prioridades de su gestión.

“Sí, esa es una de las estrategias que tenemos. Hace más de 20 años existió el programa Profesor Conectado; definitivamente hay que hacer algo más actualizado en estos nuevos tiempos. Debemos retomar programas de becas y llegar a todas las comunidades. Es un deseo y una necesidad del presidente de la República que la tecnología llegue a todas partes”, concluyó.