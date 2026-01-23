Abinader destituye al rector del ITLA, Rafael Féliz García

El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, mediante el decreto 39-26.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto, queda derogado el artículo 13 del decreto 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual se designó a Féliz García como rector de esa institución de educación superior.

"La disposición forma parte de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y se enmarca dentro de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano", leía parte de un comunicado emitido por la Dirección de Prensa del presidente.

La destitución ocurrió luego de que la periodista Nuria Piera presentó el resultado de una de sus investigaciones, en la que afirmaba que el ahora exrector del ITLA supuestamente realizaba deducciones salariales a empleados del instituto, dinero que era destinado a los fondos del movimiento político "Jóvenes Unidos por el Cambio", fundado por el propio Féliz García.

Tras la publicación del reportaje, en la cuenta de la red social Instagram del ITLA fue publicado un comunicado negó la existencia de una "disposición institucional, instrucción administrativa o procedimiento de nómina que autorice descuentos, retenciones o deducciones salariales destinados a movimientos políticos o a cualquier actividad distinta a los fines del instituto".

SOBRE Rafael Féliz García

Es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene una maestría en Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y ha sido consultor de varios proyectos nacionales e internacionales de investigación social en materia de política, cultura y juventud.

Ha ocupado diferentes posiciones directivas en organizaciones y movimientos sociales desde su adolescencia.

Fue secretario de Deportes y Recreación Movimiento "La Multitud" (2010-2014), secretario de Bienestar estudiantil, Asociación de estudiantes de Sociología (UASD) (2015-2018); y secretario de Relaciones Internacionales, Fuerza Juvenil Dominicana (UASD) (2015-2018).

Durante la campaña presidencial de Abinader en 2020, se desenvolvió como coordinador nacional del movimiento "Jóvenes Unidos por el Cambio".

Posteriormente fue nombrado como ministro de la Juventud y luego como rector del ITLA.