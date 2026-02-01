Abinader nombra al ingeniero Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del ITLA

El presidente Luis Abinader, designó a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en sustitución de Rafael Feliz, quien fue destituido el pasado 23 de enero tras señalamientos de supuestos cobros a empleados de la institución para su movimiento político.

El nombramiento de Rosario Bernard, quien es ingeniero, se realizó a través del decreto 65-26, emitido el 31 de enero de 2026.

“Con esta designación, el ITLA pasa a ser dirigido por un profesional con más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial”, informó la Presidencia de la República en nota de prensa.

Biografía

Según la información, Rosario Bernard cuenta con estudios de Doctorado en Ingeniería Informática. Ha desempeñado “funciones estratégicas” en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su labor como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, director general de TIC del Ministerio de Educación y director general de Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Su experiencia incluye la dirección de equipos multidisciplinarios de gran escala y la optimización de inversiones públicas en tecnología, así como aportes al diseño de políticas nacionales en materia de agenda digital y gobernanza tecnológica”, dice el comunicado.

También ha ejercido como docente universitario por más de dos décadas y “ha ocupado cargos directivos en instituciones de educación superior públicas y privadas”.

Dentro del ITLA, se desempeñó en áreas como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación.