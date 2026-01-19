Santiago Hazim decía que todo el dinero en efectivo iba para la campaña del PRM

El esquema del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue utilizado entre el 2022 o principios del 2023 para financiar la campaña electoral del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), según se desprende de los interrogatorios realizados a tres de los implicados en el caso de supuesta corrupción administrativa.

De acuerdo a las declaraciones, el pago de sobornos contó con dos modalidades: desde finales de 2020 se realizaba a través de transacciones bancarias y desde las fechas antes citadas con pagos en efectivo.

José Pablo Ortiz Giráldez, quien se define como amigo de 30 años de Santiago Hazim, pasado director del Senasa, dijo que entre marzo y abril de 2023, su amigo lo llamó para sostener una reunión en la que le instruyó “reactivar” la entrega de sobornos únicamente por parte de Eduardo Read Estrella para la campaña del PRM.

De acuerdo a él, el esquema fue paralizado en septiembre de 2022 con su vinculación en el caso conocido como “Operación Calamar”, otro esquema de supuesta corrupción administrativa en la que se cobraba sobornos a las bancas de apuestas y loterías. Por ese caso están acusados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

“El doctor Santiago Hazim insistió en varias ocasiones que el dinero de ese negocio no era para otra cosa que no fuera para la campaña electoral”, le dijo José Pablo Ortiz Giráldez en su interrogatorio a los fiscales Alexis Piña Echavarría y Aurelio Valdez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), copia de los cuales tiene este diario.

Expresó, además, que “este nuevo esquema duró un tiempo después de las elecciones presidenciales y congresuales de 2024” y que, contrario al dinero pagado a través de transacciones bancarias, donde recibía el 10% por su “participación como intermediario”, con esas entregas en efectivo nunca recibió su porcentaje acordado, ni supo cuánto dinero le fue entregado.

En su interrogatorio, el amigo de 30 años de Santiago Hazim aseguró, además, que el exdirector de Senasa era “enfático en que todo eso iba para las elecciones y que, por tal razón, no me tocaba nada. Decía que teníamos que ganar las elecciones para mantenernos en el poder y que de esa manera volverían los tiempos de antes”.

Otras de las excusas que supuestamente le daba Santiago Hazim para que no recibiera el 10% de los sobornos es que “había quedado con muchas deudas de la campaña electoral de 2024”.

Ortiz Giraldez dijo que él tomaba el dinero y se lo entregaba directamente en las manos de Santiago Hazim en fundas negras.

“Las entregas se realizaban en distintos lugares, a veces en la calle, otras veces en vehículos de su propiedad, esto es, propiedad de Santiago Hazim, en ocasiones en algún restaurante de la ciudad capital o en un apartamento, alquilado via AirBNB”, señaló en el interrogario Ortiz Giraldez.

Contrario a las declaraciones de Ortiz Giráldez sobre el inicio del pago en efectivo, el empresario Eduardo Read Estrella, otro de los acusados en el caso, le aseguró a Mirna Ortiz, titular de la PEPCA y a Rosa Alba García Vásquez, fiscal de esa entidad, que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giráldez en la “Operación Calamar” en septiembre de 2022, lo único que cambió fue la modalidad del pago, pasando de transacciones bancarias a entregas en efectivo.

“En efectivo entregué la suma RD$1,109,010,761.29 aproximadamente desde el mes de septiembre de 2022 hasta el mes de agosto de 2025”, explicó Read Estrella.

Sumado a esto, les dijo que “tres o cuatro meses antes de las elecciones” de 2024, Santiago Hazim le solicitó que le diera 25 millones de pesos “directamente para campaña, pero eso no fue de los contratos, fue de dinero propio, y yo le dije que quería entregarlo personalmente, pero Santiago Hazim dijo que no, que era a él que tenía que entregárselo, pero solo le di 12 millones”.

Asimismo, Cinty Acosta, propietaria de la empresa Nutrimed y quien también admitió haber pagado sobornos, aseguró que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giráldez al caso Calamar siguió entregando el dinero, esta vez en efectivo, al exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, a quien le entregó más de 536 millones de pesos.

“Entonces, pasó a recibir la continuidad del 30% de los pagos en efectivo el señor Germán Robles, quien recibió un total en efectivo por más de RD$536,000,000.00, millones de pesos, él lo retiraba directamente en mi casa, en la Avenida Anacaona o en mi oficina”, explicó, indicando que esto fue durante el período de “finales de 2022 y el año 2023, inclusive”, ya que su contrato fue cancelado en febrero de 2021.

Además, aseguró que entregó a Germán Robles 150,000 mil pesos como aporte a la “campaña de la candidatura a diputado del esposo de Dayelin Ceballos”. Según ella, el propio Robles le hizo la solicitud de pagarle a él los sobornos y de entregarle ese aporte para la campaña. El esposo en cuestión es José Caraballo, pasado regidor y actual diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional.

El origen

El esquema del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) inició entre los meses de octubre y noviembre de 2020, con el acercamiento de Santiago Hazim y José Pablo Ortiz Giráldez, a los acusados y testigos en este caso.

De acuerdo a los interrogatorios, Cinty Acosta firmó contrato con Senasa el 5 de octubre de 2020 y entre los meses de febrero y junio 2021, entregó cerca de 100 millones de pesos a Ortiz Giráldez. Mientras que Eduardo Read Estrella pagó su primer soborno en noviembre de 2020.

El pago de los sobornos era de un 30 y 35% de los contratos asignados, según declaraciones dadas a los fiscales, y concluyó en agosto de 2025 con la salida de Santiago Hazim de esa institución pública.

Cuando el esquema era a través de transacciones bancarias, los primeros pagos, dados por Eduardo Read Estrella, en noviembre de 2020, fueron transferidos a las empresas Comercializadora Harif, S.R. L., propiedad de un amigo de Ortiz Giráldez. Luego José Pablo Ortiz creó dos empresas PDSS, Servicios a tu Salud, S.R.L. y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, S.R.L., para recibir estos sobornos.

Además de estas empresas hizo transacciones por pago de sobornos a Comercializadora Netofa; Comercializadora Gabao; “todas estas empresas eran de José Pablo Ortiz Giráldez”.

Tras recibir las transacciones, Ortiz Giráldez acudía al Banco de Reservas, cambiaba el 90% en dólares, para ser entregados a Santiago Hazim y el 10% restante eran para él.

El empresario Eduardo Read Estrella, indicó que su entrada en el esquema del pago, fue porque se “ofuscó” en que la salud “primaria entrara” y cuando se dio cuenta de que estaba involucrado en un esquema de corrupción “era demasiado tarde”. Asimismo, expresó que no denunció a Santiago Hazim porque “se vendía que estaba con el poder”.

Al ser cuestionado sobre el cambio de modalidad de estos cobros, aseguró que en septiembre de 2022, el exdirector de Senasa “le hizo pasar a una oficina adjunta a su despacho en Senasa, y me indicó que a los amigos no se abandonan, que siguiera comunicándome con él y realizándole los pagos a él directamente, aunque facturara a nombre de otras empresas no relacionadas a José Pablo Ortiz Giráldez, o que en su defecto le entregara el dinero en efectivo”.

El empresario explicó a Mirna Ortiz que luego de septiembre de 2022 no tuvo “otra alternativa que realizar los pagos en efectivo” a Ortiz Giráldez, por el 30% de los contratos con sus empresas Khersun, Farmacard y Deleste.

Desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2025, pagó a José Pablo Ortiz Giráldez por “instrucciones de Santiago Hazim” más de RD$1,621,337,217.15; de estos RD$1,109,010,761.29, fueron en efectivo.

Asimismo, Cinty Acosta, le indicó a los fiscales de la PEPCA, Alexis Piña Echavarría y Aurelio Valdez, que tras la vinculación de Ortiz Giráldez en ese expediente de corrupción administrativa denominado “Operación Calamar” le notificó a este hombre, a través del acto de alguacil “No. 638/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022”, que el contrato de servicios que había firmado con él quedaba suspendido hasta que resolvieran sus problemas legales y en ese momento Germán Robles le informa que será él la nueva persona que tiene que darle el dinero en efectivo de los sobornos.

Le dijo a los fiscales que desde diciembre de 2020 hasta 2023 entregó regalos navideños a algunos empleados de Senasa, entre ellos Germán Robles.