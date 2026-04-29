Continua búsqueda del niño de 2 años; cuya madre se lanzó al río Yaque del Norte con él

Las autoridades de la provincia de Monte Cristi continúan la búsqueda de un niño de dos años, tras perderse en las aguas del río Yaque del Norte, luego de que la madre se lanzara con él al afluente.

Juan Francisco, coronel de los bomberos de Monte Cristi, dijo que más de 40 personas de diferentes instituciones y cinco lanchas se encuentran en la búsqueda del menor.

Francisco, quien encabeza los operativos de rastreo, detalló que el área de búsqueda se está realizando en el río, en la desembocadura del afluente, en el mar.

Ana Mabel Infante, quien se lanzó el río con su hijo aún desaparecido, fue rescatada y sacada del afluente, en tanto que según sus familiares la misma presenta problemas mentales.