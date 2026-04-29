Manny Cruz tiene primer disco de oro por “La puerta del cielo”, colaboración con Anthony Santos

El merenguero dominicano Manny Cruz obtiene su primer disco de oro por el sencillo musical “La puerta del cielo”, que interpreta junto al “Mayimbe de la Bachata” Anthony Santos, colaboración “soñada”, dijo Cruz en sus redes sociales.

La certificación es otorgada por Recording Industry Association of America (RIAA) a unidades certificadas que abarcan ventas físicas, descargas digitales y streams equivalentes, así como consumo dentro del mercado de los Estados Unidos.

El cantante de "Sabes enamorarme" contó en su cuenta de Facebook que la canción le hizo ilusión desde que la compuso, y agradeció a Dios, a Anthony Santos por interpretarla con él y al equipo de producción que contribuyó a crear esta bachata romántica.

"Escribí esta canción con muchísima ilusión pensando en cantarla junto a Anthony Santos. Primero se me da esa colaboración soñada, gracias a Dios, y luego recibir este disco de oro ha sido algo maravilloso, gracias al equipo de producción.

Esto me reafirma en que los resultados llegan a su tiempo. Le doy gracias al Señor por hacerlo posible y a todo el público que la ha bailado, especialmente en Europa, Estados Unidos y República Dominicana”.