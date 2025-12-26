Senasa: 90 días de indagación que llevó al arresto de 10 personas

El 8 de septiembre de 2025, el presidente Luis Abinader indicó, durante su participación en LA Semanal, que desde noviembre de 2024, la Procuraduría General de la República, realizaba una investigación en torno a una serie de irregularidades que se habían presentado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Las declaraciones del mandatario surgieron ante cuestionamientos y denuncias, iniciadas en junio de este año, de que se había generado un déficit y cobros irregulares en esa aseguradora.

A pesar de esto, el Ministerio Público no se refirió en ningún momento a una investigación sobre este caso hasta este mes de diciembre cuando fueron arrestadas las 10 personas involucradas en este desfalco contra el Estado dominicano que, hasta el momento, alcanza una cifra de 15,000 millones de pesos.

El 13 de septiembre de 2025, a través de una rueda de prensa, Félix Reyna, vocero de la Presidencia, informó que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el nuevo director del Senasa, Edward Guzmán, entregaban a Yeni Berenice Reynoso, en la Procuraduría General, un informe “por instrucciones de Luis Abinader” que contenía “graves hallazgos de irregularidades” que fueron detectadas “en el marco de sus funciones” y el mismo era recibido para “los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público”.

Desde ese momento el Ministerio Público inició de forma pública las investigaciones en torno a este caso, lo que resultó con el arresto y luego imposición de 18 meses de medida de coerción en contra de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa desde el 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de Salud; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; además de los suplidores Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Mientras que en contra de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes también ofrecían servicios al Senasa, el juez Rigoberto Sena, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

¡por qué inició la investigación del mp?

A finales de junio, el día 25, el Partido Fuerza del Pueblo denunció que Senasa sufría una grave crisis administrativa y gerencial, asegurando que el mismo estaba quebrado. De igual forma, tres días después, el 28, Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano en ese momento, indicó que existían atrasos en los pagos que recibían los médicos y las clínicas privadas del Senasa.

Abinader fue cuestionado sobre esto en LA Semanal y negó el déficit indicando que “se necesitan más recursos”, que en 2024 se había aportado dinero y este año también se haría.

El 4 de julio, Senasa anunció a las cadenas de farmacias que se suspendería el servicio a domicilio con el seguro médico por un proceso de revisión y regulación de datos.

Sumado a esto, la Cámara de Cuentas informó, el 7 de julio, que realizaba dos auditorías al Seguro Nacional de Salud, desde el 2017 al 2024, y que las mismas estarían listas para septiembre.

Un mes y días después, el 15 de agosto, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), anuló la contratación que tenía Senasa con la empresa Farmacard, S.R.L., por violar lo dispuesto en la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones.

En medio de la continuación de denuncias de irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, el presidente Abinader, a través del decreto 461-25, del 17 de agosto de este año, designó a Edward Guzmán, como nuevo director de Senasa y dejó a Santiago Hazim sin ningún cargo dentro del gobierno.

Desde principios de septiembre, las periodistas Nuria Piera, Edith Febles y Julissa Céspedes iniciaron con la publicación de reportajes e informaciones sobre contratos millonarios con empresas privadas a través del régimen subsidiado y otras regularidades de informaciones que les fueron suministradas.

Personas ligadas al seguro fueron invitadas a diversos programas y continuaron denunciando irregularidades en esa institución pública.

El 8 de septiembre, Abinader volvió a referirse en LA Semanal al caso y ahí indicó que desde noviembre de 2024, el Gobierno había solicitado una investigación en este caso. Cinco días después depositó ante la Procuraduría, el informe que había preparado la Cámara de Cuentas y la Sisalril sobre “graves irregularidades” en la gestión de Santiago Hazim.

La situación ocasionó que Hazim, el 24 de septiembre, hiciera un video, junto a su abogado Miguel Valerio, indicando que en noviembre de 2024 acudió ante el Ministerio Público, a través de la Consultoría Jurídica del Senasa, a depositar una denuncia formal que “evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos”.

Sobre este esquema de un call center paralelo, la periodista Julissa Cespedes, había realizado un reportaje especial, el 14 de septiembre.

En el audiovisual, Hazim solo optó por referirse a esta denuncia durante su gestión y no hizo referencia a ninguna de las otras acusaciones que levantaban los reportajes e informaciones reveladas por la prensa.

“Siempre obré con honradez y responsabilidad. Voy a dar la cara en cualquier escenario que se me requiera”, dijo. Luego de ahí, las informaciones sobre el desfalcó en Senasa continuaban en los diferentes medios de comunicación a través de informaciones y publicaciones.

El 20 de noviembre, director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que “pronto habrá noticias” sobre el proceso judicial que involucraba el fraude en esa institución.

Pocos días después, el sábado 6 de diciembre, Santiago Hazim acudió a la Procuraduría General de la República, junto a su abogado, y quedó detenido, también ese día se informó del arresto de otras personas.