¿Quién es José Pablo Ortiz Giráldez, el amigo de 30 años de Santiago Hazim que colabora con el MP?

El nombre de José Pablo Ortiz Giráldez figura en múltiples ocasiones en la solicitud de medida de coerción contra los involucrados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La primera vez que el Ministerio Público cita su nombre, lo hace en la página 19 del documento de 535 páginas.

“En fecha veintinueve (29) de junio del año 2020, adquiere el vehículo marca Lincoln, modelo Navigator Premiere 4DW, año 2020, chasis núm. 5LMJJ2NToLEL01691, entregado por el empresario José Pablo Ortiz Giráldez”, cita el texto al indicar que el vehículo fue un regalo a Santiago Hazim, exdirector de Senasa.

De ahí en adelante, su nombre aparece como una persona importante, pues se convierte “en mano derecha” del exfuncionario público y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

De acuerdo al expediente, Santiago Hazim le daba órdenes para que se reuniera con los contratistas y le solicitara “el 30 % del monto bruto recibido de la contratación” y el 35 % como fue el caso de Cinty Acosta Sención, propietaria de Nutri-med CAS, Nutrición y Medicina SRL, y las empresas de Eduardo Read Estrella.

“Se acreditará que Hazim designó a Ortiz Giráldez, su amigo de treinta años, como intermediario exclusivo para exigir y recaudar comisiones ilegales del 25 % a Khersun y del 30 % a Nutrimed sobre su facturación con el SeNaSa”, dice la solicitud de medida de coerción.

De acuerdo al Ministerio Público, de Acosta Sención recibieron en sobornos RD$1,165,000,000.00 y de Read Estrella RD$1,621,337,217.15.

“Luego de José Pablo Ortiz Giráldez recibir el dinero, le entregaba el noventa por ciento (90 %) al imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, conforme a las instrucciones y requerimientos que él le daba”, dice el expediente.

Las autoridades señalan que Santiago Hazim llama a su amigo como “El gordo” en un momento que le dice a Eduardo Read que debía ponerse de acuerdo con él para pagar los supuestos sobornos.

El cobro y pago que se hacía bajo empresas cambió en marzo de 2023, cuando salió a la luz el caso que involucra a Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, debido a que José Pablo Ortiz Giráldez aparecía como investigado en este caso, y se decidió que era mejor pagar en efectivo. En esa solicitud su segundo apellido aparece como “Giraldo”.

De acuerdo a ese expediente, este hombre también hacía cobros ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar desde el 2016 al 2020.

José Pablo Ortiz Giráldez figura en el expediente en el puesto 23 de las 51 personas que colaboran con el Ministerio Público con pruebas testimoniales en contra de Santiago Hazim y demás implicados.

Una de las cosas que le dijo José Pablo Ortiz Giráldez a las autoridades es que cuando Senasa pagaba a los contratistas, Santiago Hazim le informaba que “había llovido”, para que así este cobre los sobornos.

“Ortiz convertía el 90 % del dinero a dólares y se lo entregaba personalmente a Hazim en lugares discretos como vehículos, restaurantes o apartamentos alquilados en la Torre Arpel, mientras retenía una comisión del 10 %”, establece el expediente.