Precio del petróleo sube un 5% por posible bloqueo prolongado de Ormuz tras declaraciones de Trump

Los precios del petróleo subieron bruscamente este miércoles después de que The Wall Street Journal publicara que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó prepararse para un largo bloqueo de los puertos de Irán y del estrecho de Ormuz.

Alrededor de las 13H35 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio subía un 5,16 % a 117 dólares, su nivel más alto desde que entró en vigor un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes progresó 4,85% hasta los 104,78 dólares.