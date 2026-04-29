¿Puedo ir maquillada a sacar mi nueva cédula?

El pasado 12 de abril la Junta Central Electoral (JCE) inició el proceso masivo para que las personas obtengan su nueva cédula de identidad. Hasta el 25 de este cuarto mes del año, más de 236 mil personas han acudido a los 190 puntos designados para obtener el documento.

Sin embargo, hay una pregunta que continúa en las publicaciones que realiza Listín Diario relacionadas con el documento de identidad: ¿Puedo ir maquillada?

De acuerdo al órgano electoral, la respuesta es sí, pero un maquillaje que no sea exagerado. “Las personas deben procurar parecerse a quienes son”.

Para la nueva foto, “la frente debe estar descubierta y las orejas visibles; sin aretes o piercings” en las orejas, nariz y boca o cualquier parte del rostro.

Además no están permitidas las gorras, lentes, ni hombros descubiertos.

La Junta Central Electoral también ha educado sobre los diversos peinados que deben poseer las mujeres de pelo rizado o afro al momento de solicitar la nueva cédula de identidad y electoral.

Como peinado recomendó el 'semirrecogido', que permite envolver todo el pelo en la parte de adelante y hacer que se vea toda la cara. El 'recogido hacia atrás', una forma de recogerse todo el pelo hasta la altura de la nuca, y por último el 'recogido alto o piña', en pelo liso es similar a una cola alta, esto porque es necesario que se vea la frente, nariz, cejas, ojos y boca, para un correcto reconocimiento facial automatizado y humano.