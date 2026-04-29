Estrenan documental “Nacer en Grados°” sobre los efectos del alcohol en el embarazo

Con el objetivo de visibilizar una problemática urgente de salud pública, será presentado el documental “Nacer en Grados°”, una investigación audiovisual que aborda los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo y su impacto en el desarrollo fetal.

El preestreno se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 10:00 de la mañana, en el Auditorio OSES del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en la ciudad de Santo Domingo.

Esta producción busca generar conciencia en la población sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol en mujeres embarazadas, destacando la importancia de la prevención, la educación y la intervención oportuna desde los servicios de salud.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, como parte de los esfuerzos nacionales orientados a la promoción de la salud materno-infantil y la reducción de factores de riesgo prevenibles.

“Nacer en Grados°” no solo presenta datos e investigaciones, sino que también invita a la reflexión social sobre la responsabilidad colectiva en la protección de la vida desde sus primeras etapas.

La actividad está dirigida a profesionales de la salud, estudiantes, investigadores y público en general interesado en temas de salud pública y bienestar materno.