Yeni Berenice niega acuerdos con implicados en caso Senasa: Vamos por penas contra todos

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, negó que el Ministerio Público haya llegado a algún acuerdo de culpabilidad o se le haya otorgado algún criterio de oportunidad a algunos de los implicados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Las declaraciones de la magistrada surgen luego de que el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera prisión domiciliaria en contra de Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sesión y Heidi Mariela Perdomo, tras estos admitir los hechos que se le imputaban.

El pasado 12 de diciembre, durante el conocimiento de la medida de coerción contra el grupo, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que tres implicados admitieron “su participación en los hechos y han admitido también su colaboración al Ministerio Público”.

“El Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los diez procesados del caso conocido como Operación Cobra, ni le ha otorgado criterio de oportunidad. Y reitero, ni tiene en estos momentos acuerdo de culpabilidad. El Ministerio Público reitera que contra los diez acusados va a ir por penas, y que deben ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de siete millones de afiliados y toda la sociedad dominicana”, dijo la magistrada al ser cuestionada en la inauguración de la Fiscalía Comunitaria de Haina.

Yeni Berenice Reynoso recordó que la medida de coerción no significa una pena o sanción contra los imputados, más bien permite que ese órgano continúe con las investigaciones que realiza.

Dijo que contra los 10 imputados procesados hasta el momento y los “otros que han de venir”, el Ministerio Público irá por condenas y ninguno serán tratados en calidad de testigos.

“Contra estos diez imputados, más otros que han de venir, el Ministerio Público tiene el absoluto convencimiento y le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena, porque deben recibir condena, bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público a estos acusados los va a llevar con un trato de testigos. Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano, y deben recibir, cada uno de ellos, una sanción ejemplar, por el gravísimo daño que le han causado a la sociedad dominicana”, reiteró.

La procuradora recalcó que desde hace cinco años trabajan sin descanso y seguirán haciendo su trabajo porque en este caso “tiene que haber condena y condenas ejemplares, porque fueron hechos muy graves”.

Contra Santiago Hazim, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, y Ada Ledesma Ubiera, el juez impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para ser cumplida en la cárcel de Najayo.