Tribunal dicta prisión preventiva contra implicados en violación grupal en Villa González

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso hoy tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a seis implicados en el de abuso grupal a una joven de 21 años, en el municipio de Villa González.

La jueza Yaritza Cabral envió a prisión a José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

Los acusados deberán cumplir la medida impuesta en un Centro Correccional de Mao, en la provincia Valverde.

Gladisleny Núñez, directora de la unidad de atención integral a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales de la fiscalía de Santiago solicitó la prisión preventiva como medida de coerción.