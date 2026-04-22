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El Gran Santo Domingo y otras 18 provincias en alerta por fuertes lluvias

De igual forma, se mantienen prohibiciones de usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 20 provincias en alerta por incidencia de un sistema frontal que está provocando aguaceros.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 20 provincias en alerta por incidencia de un sistema frontal que está provocando aguaceros.Fuente externa

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Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó los niveles de alerta a 20 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En ese sentido, en alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega y Monseñor Nouel.

Mientras que en alerta verde se encuentran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San José de Ocoa.

Así como San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.

De igual forma, se mantienen prohibiciones de usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso de los bañistas al río Nizao.

El COE recomienda a la población mantenerse en contacto con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, así como otros organismos de emergencia y rescate.

Así como seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

A los residentes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas se les recomienda estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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