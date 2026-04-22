El Gran Santo Domingo y otras 18 provincias en alerta por fuertes lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó los niveles de alerta a 20 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En ese sentido, en alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega y Monseñor Nouel.

Mientras que en alerta verde se encuentran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San José de Ocoa.

Así como San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.

De igual forma, se mantienen prohibiciones de usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso de los bañistas al río Nizao.

El COE recomienda a la población mantenerse en contacto con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, así como otros organismos de emergencia y rescate.

Así como seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

A los residentes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas se les recomienda estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.