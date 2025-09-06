Aseguran que víctima de violación en Villa González no estuvo presente en audiencia cuando se reprodujo video

El Consejo de Poder Judicial aclaró este sábado que la joven de 21 años, víctima de una violación grupal en Villa González, no estuvo presente en la sala de audiencias dónde se reprodujo el video del referido acto delictivo.

Esta información está contenida en una carta dirigida a este medio, en la que también se afirmó que la jueza que lleva el caso autorizó a la joven a retirarse de la sala, según consta en acta de audiencias del expediente número 2025-0226511, de fecha 3 de septiembre de 2025.

Asimismo, en el documento se aseguró que el Poder Judicial dispone de un protocolo sobre actuación para entrevistas forenses a víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad, contenido en la Resolución número 45-2025 del 17 de julio del 2025.

Además, el Consejo de Poder Judicial aseveró que el palacio de justicia de Santiago cuenta con una Cámara Gesell con el equipamiento requerido para estos casos y que posee una entrada distinta a las demás partes, por lo que las víctimas no tienen contacto visual ni físico con los imputados.

A continuación, la carta íntegra del consejo de poder judicial:

"Licenciado

Miguel Franjul

Director del periódico Listín Diario

Su despacho. -

Distinguido director Franjul:

Reciba un cordial y afectuoso saludo, al tiempo de expresarle mi respeto al trabajo profesional que junto a su equipo realiza para mantener a la ciudadanía bien informada.

El motivo de esta misiva es referirnos a la noticia publicada en la sección La República publicada el jueves 4 de septiembre, titulada “Víctima violación grupal revive dolor durante audiencia”, relativo al caso de violación sexual grupal ocurrido en el Municipio de Villa González.

La nota informativa, pone de manifiesto que la víctima de este hecho, una joven de 21 años de edad, revivió los momentos de la agresión al tener que presenciar públicamente el video de su propia agresión en audiencia. Ante esto queremos comunicarle lo siguiente:

1. La víctima no estuvo presente en la sala de audiencias al momento de la reproducción del material audiovisual, ya que la jueza tomó la medida de protección de autorizarla a retirarse de la sala, según consta en acta de audiencias del Expediente núm. 2025-0226511, de fecha 3 de septiembre de 2025.

2. El Poder Judicial dispone de un Protocolo sobre Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condiciones de Vulnerabilidad, contenido en la Resolución número 45-2025 del 17 de julio del 2025, el cual se aplicaría en las etapas posteriores del proceso.

3. El palacio de justicia de Santiago cuenta con una Cámara Gesell con el equipamiento requerido para estos casos y que posee una entrada distinta a las demás partes, por lo que las víctimas no tienen contacto visual ni físico con los imputados.

Es importante destacar que los tribunales dominicanos garantizan la tutela judicial efectiva y el debido proceso consagrados en el artículo 69 de nuestra Constitución y aplican todos los protocolos y normas vigentes para que las víctimas lleven sus procesos de las maneras más digna posible.

Sin otro particular, esperando que la información sirva para edificar y el medio de comunicación que usted dirige realice las correcciones de lugar con relación al artículo publicado, le saluda;

Atentamente,

Javier Cabreja

Coordinador General de Comunicaciones y Asuntos Públicos".