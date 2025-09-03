Imputaciones individuales de los implicados en violación grupal en Villa González

El Ministerio Público dio una relación detallada de las imputaciones contra los hombres acusados de participar en la violación sexual grupal de la joven de 21 años, ocurrido en marzo de este año en el municipio de Villa González, provincia Santiago.

Según la acusación, la víctima fue trasladada bajo engaños cuando se encontraba indispuesta tras ingerir alcohol.

En la residencia de uno de los acusados, fue agredida sexualmente por varios hombres, mientras otros observaban y grababan el hecho. Los videos fueron difundidos meses después en redes sociales y grupos de WhatsApp, lo que llevó a la víctima a descubrir la agresión y denunciarla.

De acuerdo con el expediente de 103 páginas, la víctima fue engañada bajo el pretexto de recibir asistencia médica y trasladada a la residencia de uno de los acusados, donde fue agredida de forma atroz. Parte del ataque fue grabado y difundido en redes sociales, lo que profundizó el daño físico y emocional de la joven.

Los imputados y sus acusaciones

Yamir Fernando Pérez Toribio (alias Ferere): engañó a la víctima con la promesa de llevarla a un centro de salud. En su residencia se cometió la agresión. La violó directamente y participó en la grabación y difusión de los videos.

El otro implicado es Edwin Manuel Castro Guzmán (alias El Guaro), al que se le atribuye haber abusado sexualmente de la víctima en estado de vulnerabilidad. También participó en la grabación del ataque.

Mientras que José Alfonso Rubiera Rodríguez (alias Fonso) es acusado de penetración y actos violentos contra la joven. Es señalado como uno de los principales responsables de la violación grupal.

En lo que concierne a Javier Eduardo Núñez Toribio (alias Bebe o El Chichi), él estuvo presente durante la agresión, grabó y celebró el hecho. Su celular contenía material audiovisual del crimen.

El joven Oniel Rafael Pichardo Martínez (alias Contrera) estuvo presenciando y validó la agresión sexual, siendo imputado como coautor y facilitador.

Delfri de Jesús Rodríguez (alias Yiyo): él, según el expediente, participó como observador y alentador de la agresión. Fue señalado como coautor por complicidad directa.

Otro de los implicados es Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (alias Álvarez o Pochón), que es acusado de participar activamente en la violación y aparece en los videos. Se encuentra prófugo de la justicia.

Solicitudes del Ministerio Público

La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los acusados, la declaratoria de caso complejo y se pretende conocer hoy la medida de coerción a los seis implicados en este caso. Además de la declaración de caso complejo y la autorización de peritajes digitales para eliminar de internet los videos que fueron difundidos.

El caso ha generado una fuerte ola de indignación en la sociedad dominicana, debido a la crueldad de los hechos y a la revictimización sufrida por la joven tras la divulgación del material audiovisual.

Además, la calificación jurídica provisional incluye: asociación de malhechores, violación sexual agravada y violencia de género, reproducción y distribución de imágenes sexuales sin consentimiento.