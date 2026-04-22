Santiago acoge La Feria Regional del Libro y La Cultura del Cibao.

Con una propuesta que integra literatura, arte y tradición, el Ministerio de Cultura inauguró la feria regional del libro del Cibao, con Santiago como epicentro de un evento que reúne a las 14 provincias de la región norte en un mismo escenario cultural.

El director de Ferias del Libro del Ministerio de Cultura, Joan Ferrer, explicó que esta actividad está dedicada a las provincias del Cibao, cada día enfocado en dos provincias lo que permitirá cubrir toda la región en los siete días de programación.

La feria ubicada en el Gran Teatro del Cibao fue inaugurada el domingo 19 y abrió sus puertas al público el lunes 20, extendiéndose hasta el domingo 26, en horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Más allá de los libros, la feria ofrece una variada programación cultural que incluye artesanía, folclore, música, danza, teatro y cine. “Recoge otras expresiones de la cultura dominicana y la hemos condensado aquí para el disfrute de todo el público”, indicó Ferrer.

Estante de comics en la feria regional del lbro en Santiago.Fuente Externa

El evento cuenta con múltiples pabellones y espacios. Dentro del teatro se encuentra la sala de la restauración, donde se realizarán actividades como galas de las provincias, conciertos y presentaciones artísticas; el pabellón de las Buenas Palabras, con talleres, charlas, referencias y presentaciones teatrales; la sala del teatro, donde habrá todo tipo de actividades, además de música en horas de la noche al cierre de la feria.

“En el segundo piso tenemos una exhibición dedicada a Ulises Francisco Espaillat, que es nuestro personaje homenajeado, estamos celebrando en este año los 150 años de su ascensión al poder”, destacó el director de la feria.

En los jardines del teatro se encuentra el pabellón del comic y a su lado el pabellón regional donde se están exhibiendo cada una de las 14 provincias que conforman la región norte; el pabellón de editoriales y librerías, dedicado a la venta y exhibición de libros; el pabellón de artesanía y el pabellón infantil.

La feria se extiende más allá del recinto principal, en el Gran Teatro del Cibao, con espacios en el Monumento a los Héroes de la Restauración, UTESA, el Centro León, el Ateneo Amantes de la Luz, el Centro Cultural Banreservas, la Fortaleza San Luis, el Centro Cultural Ercilia Pepín y otros espacios culturales de la ciudad, con el objetivo de que “Santiago entero se sienta en feria”.

En cuanto a la participación literaria, cada provincia ha llevado algunos de sus propios autores y obras para exhibirlos en la feria, reflejando la diversidad cultural del Cibao.

Entre algunas de las cifras, Hermanas Mirabal cuenta con 22 autores; Monte Cristi, 13; La Vega, más de 50; Samaná, 18; Puerto Plata, 20; Santiago, más de 30; Monseñor Noel, 45 y Sánchez Ramírez, 20 autores.

La entrada es gratuita y está abierta a todo público. Los centros educativos pueden asistir sin necesidad de registro previo. Además de la exhibición, los libros están disponibles para la venta a precios accesibles.

“Invitamos a que vengan a visitar esta feria, que vengan a disfrutar de la propuesta popular y cultural que hay, es un programa diseñado para todo público”, expresó Ferrer.