Víctima de violación grupal revive dolor durante audiencia

La joven de 21 años que denunció haber sido víctima de una violación grupal en Villa González, volvió a enfrentar su pesadilla este martes, en sala de audiencia donde se conoció su caso, mientras a pocos metros se encontraban seis de los acusados.

La audiencia, que buscaba conocer la medida de coerción contra los imputados, fue aplazada para el próximo 12 de septiembre por la jueza Yaritza Cabral del Tribunal de Atención Permanente de Santiago.

El momento resultó estremecedor: la víctima no solo tuvo que revivir el hecho que marcó su vida, sino hacerlo bajo la mirada de quienes, según las acusaciones, atentaron contra su dignidad.

El abogado de la víctima, José Martínez Brito, explicó que el aplazamiento es normal en esta fase del proceso, debido a que algunos defensores no habían sido formalmente notificados.

“Era necesario que todas las partes tuvieran conocimiento de los elementos que el Ministerio Público estaba depositando, entre ellos los videos de la agresión”, indicó.

Martínez Brito agregó que la joven continúa bajo atención médica y psicológica, debido a las secuelas emocionales que le ha dejado el hecho. También pidió al tribunal mantener bajo control estricto los materiales audiovisuales para evitar su difusión.

En similares términos se expresó el abogado Rómulo Sánchez, defensor de cuatro de los imputados, quien señaló que en la próxima audiencia se presentarán los materiales íntegros en presencia de todas las partes.

El testimonio de la víctima de abuso sexual de Villa González Lea también

Los imputados

El expediente del Ministerio Público señala a siete personas como responsables de la violación.

Son estos, Yamir Fernando Pérez Toribio (alias Ferere), quien de acuerdo al Ministerio Público, engañó a la víctima con la promesa de llevarla a un centro de salud. En su residencia se cometió la agresión. La violó directamente y participó en la grabación y difusión de los videos.

El otro implicado es Edwin Manuel Castro Guzmán (alias El Guaro), al que se le atribuye haber abusado sexualmente de la víctima en estado de vulnerabilidad. También participó en la grabación del ataque.

Mientras que José Alfonso Rubiera Rodríguez (alias Fonso) es acusado de penetración y actos violentos contra la joven. Es señalado como uno de los principales responsables de la violación grupal.

En lo que concierne a Javier Eduardo Núñez Toribio (alias Bebe o El Chichi), él estuvo presente durante la agresión, grabó y celebró el hecho. Su celular contenía material audiovisual del crimen.

El joven Oniel Rafael Pichardo Martínez (alias Contrera) estuvo presenciando y validó la agresión sexual, siendo imputado como coautor y facilitador.

Delfri de Jesús Rodríguez (alias Yiyo): él, según el expediente, participó como observador y alentador de la agresión. Fue señalado como coautor por complicidad directa.

Otro de los implicados es Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (alias Álvarez o Pochón), quien es acusado de participar activamente en la violación y aparece en los videos. Se encuentra prófugo de la justicia.

Todos enfrentan cargos por asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción y distribución de imágenes, y atentado sexual por medios electrónicos.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, aseguró que el Ministerio Público garantizará el debido proceso, respetando la dignidad tanto de la víctima como de los imputados.