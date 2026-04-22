Envían a prisión a hombre que atacó con machete a una estudiante de 15 años en Ocoa

El Juzgado de la Instrucción del Distrito judicial de San José de Ocoa dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de 43 años que agredió a juna adolescente de 15 años con un arma blanca.

La jueza interina Ydaisa Medina dispuso que el imputado Milciades Mejía González, cumpla la medida de coerción en la cárcel del 19 de Marzo, en al provincia de Azua.

Mejía González está acusado de herir a la jovencita, el pasado 15 de abril, por negarse a tener una relación sentimental con él.

Martin García (Lolo), padre de la adolescente, dijo a este diario que a su hija le fue dada el alta médica, pero que volverá a un centro de salud por procesos quirúrgicos.

"Se dice que él estaba enamorado de ella, una niña que sólo está en la escuela, pero ella no le ponía asunto. El la asechó con un machete y le dio una herida, no la mató porque ella se mandó", relató Lolo quien dijo esperar que se haga justicia.

La fiscalía de San José de Ocoa en dirección del Procurador General de Corte, Francis Valdez Gómez, junto a su equipo de litigación, solicitó prisión para el imputado.

La fiscalía destaca que el comportamiento de este agresor se circunscribe a la violación de los artículos 309, 309-1 y 2 del Código Penal Dominicano y artículo 136-03 del Código del Menor.

El hecho ocurrió en momentos en que la adolescente esperaba el autobús escolar para asistir al Politécnico William Radhamés Encarnación de Rancho Arriba, donde cursa el 4to de agropecuaria, según informó Hilda Valentín, directora del centro educativo.