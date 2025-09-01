La joven víctima de abuso en Villa González es discriminada

Como si no bastara con las humillaciones y el dolor de haber sido víctima de una agresión sexual grupal, una joven de 21 años, residente en Villa González, enfrenta ahora una nueva forma de violencia: la discriminación.

Luego de que circulara en redes sociales un video donde aparece inconsciente mientras varios hombres abusaban de ella, le fue negada la oportunidad de acceder a un empleo, truncando sus intentos de rehacer su vida.

Actualmente, la joven se encuentra bajo protección en una casa de acogida gestionada por la Fiscalía de Santiago, donde recibe atención psicológica y resguardo físico, mientras espera que la justicia procese a sus agresores.

Siete hombres fueron señalados como responsables del atroz hecho, ocurrido el pasado 12 de marzo, luego de que la víctima saliera a compartir con una supuesta amiga en un negocio cercano a su residencia.

Versión de la madre

Con un rostro marcado por la angustia, la madre de la joven confesó que nunca ha visto el video que circula en redes, pero que aun así su vida y la de toda su familia ha cambiado drásticamente. “Agradezco a Dios y a todas las personas que se han solidarizado con nosotros. También perdonó a quienes han querido revictimizar a mi hija, porque ella ya ha sufrido demasiado”, expresó entre lágrimas.

La mujer pidió además que se investigue a la joven que esa noche buscó a su hija para salir, pero que supuestamente la dejó sola frente a quienes terminaron cometiendo el abuso. “Que la verdad salga a la luz, que se haga justicia. Mi hija no merece este dolor”, agregó.

Respecto a versiones que intentan vincular a su hija con uno de los agresores, la madre aclaró que aquella relación fue impuesta cuando ella apenas tenía 15 años, y que nunca existió un vínculo afectivo real.

“Quieren justificar lo injustificable, pero lo que pasó fue un acto de violencia y abuso, no de amor”, dijo la madre.

La Fiscalía de Santiago informó que seis de los acusados se entregaron a las autoridades y se mantienen detenidos en la carcelita del palacio de justicia de Santiago, mientras que uno permanece prófugo.

Los procesados son: Edwin Manuel Castro Guzmán, José Alfonso Rubiera, Yamir Fernando Pérez Toribio, Javier Eduardo Núñez Torio (alias Bebe), Oniel Rafael Pichardo Martínez y Delfry de Jesús Rodríguez,

El expediente será presentado ante el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, que fijará fecha para conocer las medidas de coerción.

Sobre el caso

El hecho, ocurrido el 12 de marzo, permaneció en silencio durante meses hasta que la difusión del video lo hizo público, generando indignación y un clamor colectivo de justicia en toda la colectividad.

La joven relató que aquella noche perdió el conocimiento tras ingerir una bebida en la discoteca donde compartia con sus amigos de ocasión y que despertó horas después en un hospital, sin recordar nada.

“Solo cuando vi el video en internet entendí la magnitud de lo que me habían hecho”, declaró entre sollozos. Hoy, además de luchar contra el trauma y el estigma, esta joven y su familia claman por una sociedad más justa y solidaria, donde las víctimas no sean castigadas dos veces: primero por sus agresores y luego por la indiferencia social.

Prisión para todos

Que todos vayan a prisión es lo que reclama la familia de la joven y la población de Villa González, para que paguen por la agresión sexual y tortura contra la joven.

Ayer se informó que el ministerio público pedió 18 meses de prisión preventiva contra Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferere); Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebe); Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Delfry de Jesús Rodríguez (Yiyo), José Alfonso Rubiera Rodríguez, de 29 años y Edwin Manuel Castro Guzmán (Guaro).