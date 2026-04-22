Miderec hará los Juegos Interbarriales Sub-20 con el baloncesto como eje central

El Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) anunció la celebración de los Juegos Interbarriales Baloncesto Sub-20 con premios superiores a los 2 millones 500 mil pesos.

El acto de apertura está programado para el miércoles 29 de este mes, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Polideportivo Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Este evento reunirá a más de 150 equipos provenientes de barrios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, consolidándose como una plataforma para el desarrollo deportivo y el fortalecimiento del liderazgo comunitario.

En el Distrito Nacional participarán 48 equipos, organizados en grupos que avanzarán progresivamente en un formato competitivo hasta definir los campeones de las seis zonas establecidas, quienes posteriormente disputarán las rondas eliminatorias rumbo a la gran final.

Los Juegos Interbarriales Sub-20 adquieren especial relevancia al celebrarse en el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sirviendo como base de captación de apoyo al equipo dominicano y preparación de talentos para futuras selecciones nacionales.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que la realización de este evento cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader.

Declaró que el equipo que resulte campeón recibirá un millón de pesos,mientras que los ganadores de cada zona obtendrán 250 mil siempre y cuando mantengan la disciplina.

"Estamos remozando más de 30 canchas (tableros, luces y pinturas) para que estén en óptimas condiciones para la celebración de este gran evento. De igual forma le estaremos entregando uniformes, pelotas (2 para cada equipo, es decir, estamos entregando 300 pelotas de baloncesto de alta calidad), mayas, pitos y pizarras manuales", señaló Cruz.

Dedicación especial

La presente edición de los Juegos Interbarriales está dedicada a Federico Lalane José, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el deporte y la administración pública.

Lalane José se distinguió como un apasionado del deporte, con participación inicial en el béisbol y posterior incursión en el baloncesto. A lo largo de su carrera, ocupó posiciones de liderazgo como presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) y vicepresidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto.

Además, fue el primer dominicano en formar parte del buró directivo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), dejando un legado significativo en el desarrollo del baloncesto nacional e internacional.

En el acto estuvieron presentes, también Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Fernando Teruel y Kennedy Vargas, viceministros Técnico y de Eventos Especiales y Tiempo Libre, respectivamente, y el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional.