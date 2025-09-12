"La casa de Alofoke" registra 328 millones de vistas en Youtube, Santiago Matías anuncia la segunda

Con Marileidy Concepción (Crusita) como ganadora, "La casa de Alofoke" concluyó su primera versión en medio de la algarabía de sus habitantes y de más de 1.5 millones de dispositivos que la noche del jueves siguieron la transmisión en vivo a través de Youtube, que en total registró más de 328 millones de vistas durante un mes.

Crusita recibió parte del productor Santiato Matías (Alofoke) el gran premio de un millón de pesos en efectivo y una yipeta Mercedes Benz.

La transmisión pasó a convertirse en un hito en la comunicación en República Dominicana por la cantidad de días en vivo (30) y la audiencia promedio de un millón de dispositivos conectados en su horario estelar de 9:00 de la noche (lo que triplica la cantidad de personas porque cada aparato puede ser visto por dos y hasta un grupo de personas indeterminada).

Los organizadores calculan que el reality show logró un total de 328 millones 405 mil 845 vistas durante su trasmisión en vivo vía Youtube durante 30 días.

Asimismo, se caracterizó por la novedad de tener 10 participantes compartiendo un mismo espacio, por la tecnología usada y la interacción con figuras y artistas huéspedes del show.

Las expectativas para una segunda temporada fueron activadas de inmediato en las redes de "La casa de Alofoke" y de propio Matías.

"Gracias a Dios y a ustedes, hasta la próxima", posteó Matías en su Instagram.

El reality comenzó el 11 de julio con la entrada en la residencia de La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Mami Kim, Luise y Crusita.

La influencer colombiana Karola Cendra en la noche final de "La casa de Alofoke".

Angélica Núñez (La Gigi) ganó el segundo lugar de "La casa de Alofoke" y recibió una Mercedes Benz por parte de Santiago Matías.

OTROS GANADORES

En esta primera edición, Angélica Nuñez (La Gigi) se quedó con el segundo lugar y recibió una Mercedes Benz por parte de Matías, quien también anunció vehículos de la marca Changan para el creador de contenido oriundo de Boca Chica, Luis Enrique Martínez "Luise" y la colombiana Karol Alcendra "Karola", quienes ganaron el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Carlos Montesquieu, aunque resultó en el último puesto, fue sorprendido con una jeepeta Changan, cortesía de Matías, en un gesto que evidenció el valor otorgado a cada concursante.

EL SHOW

El cierre musical, la noche del jueves y madrugada del viernes, correspondió a Toño Rosario y a Don Miguelo, quienes pusieron a vibrar a los presentes y a los youtubervidentes con sus temas más populares.

Entre las figuras presentes estaban Vakeró, Dj Luían, La Perversa, Bulín 47, La Insuperable, Hony Estrella, Caro Brito, Amelia Alcántara, Yulay Piña, Hansel García, José Ángel Morván, Jessica Pereira, Enrique Medina, La Berny, Alí David, Bray Vargas y Sr. Jiménez.

Santiago Matías (Alofoke) durante la noche de despedida de la primera edición de "La casa de Alofoke", que se transmitió en vivo por Youtube del 11 de julio al 11 de agosto de 2025.

CONTENIDO EN YOUTUBE ESTARÁ DISPONIBLE

El CEO de Alofoke Media Group y creador de "La casa de Alofoke" adelantó que todo el contenido generado durante los 30 días de transmisión del reality show estará disponible en el canal oficial de YouTube Alofoke Radio Show.

El anuncio fue realizado durante la gala de clausura del programa, en un momento en el que miles de fanáticos seguían en tiempo real el desenlace de la primera temporada.

“Queremos que este contenido siga vivo, que se convierta en referencia para la industria y que las nuevas generaciones de creadores y fanáticos puedan disfrutar de lo que construimos juntos”, expresó Matías al hacer el anuncio.

El material incluye más de 700 horas de convivencia, retos, dinámicas, presentaciones artísticas y momentos inéditos, que muestran la esencia del proyecto: una fusión entre música, comunicación y cultura popular.