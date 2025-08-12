¿Quiénes son los participantes de "La casa de Alofoke"?

El reality de convivencia "La casa de Alofoke", que produce Alofoke Media Group, inició anoche su transmisión en vivo 24 horas por 30 días a través de YouTube, el cual tendrá un premio final de un millón de pesos y un vehículo Mercedes Benz del año.

Durante la apertura del programa, el empresario Santiago Matías explicó que el ganador será elegido mediante los votos del público que enviará a la plataforma "Súper Chats" con el nombre de su favorito.

Los protagonistas: La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Mami Kim, Luise y Crusita.

Andrea Victoria Ojeda (La Peki PR)

La influencer y cantante puertorriqueña Andrea Victoria Ojeda, conocida en redes sociales como La Peki PR, se dio a conocer por su tortuosa relación con el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera.

En 2021, La Peki denunció públicamente la violencia doméstica que experimentó por parte de López Rivera, a quien el Departamento de Justicia le radicó siete cargos de maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad.

Según Metro, el caso fue detenido a petición de Ojeda, quien aseguró que desde la denuncia “comenzó un calvario“ y que el sistema arruinó su salud emocional.

Meses después, la pareja retomó su relación.

Giuseppe Benignini

El modelo italovenezolano Giuseppe Benignini, también conocido como "El Principito", llegó a República Dominicana desde Perú, donde reside actualmente, para participar en "La casa de Alofoke".

Benignini, quien es padre de una niña de un año, estuvo en vuelto en varias controversias en el pasado. Una de ellas cuando en 2024 fue acusado de robarse un paquete mientras trabajaba en Amazon.

Después de que entregara un pedido en una casa, al notar un paquete de Amazon en una vivienda contigua, Benignini decidió llevárselo.

A esto, el chico reality responsabilizó a un grupo de amigos "falsos" que vendieron información "falsa" a un programa de televisión.

En 2023, Giuseppe Benignini respondió a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente al estilista Carlos Cacho, quien afirmó que tuvo un romance con el venezolano mientras éste era novio de la artista peruana Michelle Soifer.

"Él dice que estuvo conmigo, pero muéstrame algo", dijo Benignini aclarando que vio a Cacho en un desfile donde se tomaron una foto juntos.

"Luego de esa foto del 2018, Carlos Cacho comienza a seguirme en Instagram y ha enviarme corazones, me comentaba las stories", añadió.

Angelica Núñez (La Gigi)

La modelo estadounidense de origen dominicano Gigi Núñez (La Gigi) es conocida por el contenido para adultos que comparte a través de OnlyFans.

La Gigi también alcanzó mayor popularidad por su participación en "El Show de Carlos Durán", donde la mezcla de su idioma natal y el español le hizo ganarse el cariño del público.

Sr. Jiménez

El influencer y modelo Sr. Jiménez, cuyo nombre real es Yariel Smirt Jiménez, se ha colocado en la palestra nacional por su cercana relación con la reconocida artista urbana La Insuperable.

Aunque ninguno ha confirmado su noviazgo, la pareja se ha dejado ver compartiendo besos en redes sociales.

Sr. Jiménez se dejó ver por primera vez junto a La Insuperable cuando protagonizaron el video musical "Privado" hace cinco meses, tras la cantante anunciar su divorcio de Toxic Crow en febrero de 2025.

Karola Cendra

La influencer colombiana Karola Cendra es conocida por su participación en el podcast urbana "Tamo en Vivo" junto al comunicador Dímelo King.

Su espontaneidad y sentido del humor han hecho que Cendra se convierta en una de las creadoras de contenido del momento en Medellín, donde decidió mudarse tras salir de Cartagena en busca de mayores oportunidades en los medios de comunicación paisa.

Cendra ha protagonizado varios enfrentamientos con reconocidas figuras dele espectáculo como Melissa Gate, segunda finalista de "La casa de los famosos (Colombia), y la influencer y modelo Andrea Valdiri.

Hace dos meses, Cendra debutó en la música con el tema "Karola" en colaboración con Jey One.

Crazy Design

El artista José Rafael Colón, conocido artísticamente como Crazy Design, logró darse a conocer en el año 2012 tras el lanzamiento de su carrera musical como el dúo "Los Teke Teke".

"Teke Teke" fue la canción que lo catapultó junto a su excompañero Carlitos Wey, con quien terminó relaciones laborales en 2016.

Su imagen adquirió mayor interés para sus seguidores cuando se casó con la presentadora de televisión Sandra Berrocal, de quien se separó tras casi 10 años de matrimonio y dos hijos en común.

La pareja sostuvo una mediática relación afectada por rumores de infidelidad de ambas partes.

Vladimir Gómez

El publicista y comunicador cubano radicado en Miami Vladimir Gómez se ganó la atención del público dominicano por su popular frase "No me aborden a la artista" en Premios Heat 2023.

Durante la antesala de la premiación que se celebró en Cap Cana, Gómez alejaba a la prensa de Yailin 'La Más Viral' cuando la artista llegó para los ensayos de su presentación en ese escenario.

Su avasallante y estruendosa personalidad no lo deja pasar desapercibido en el reality.

Mami Kim

La influencer y panelista de radio Kimberly Michell Guillermo (Mami Kim) ganó notoriedad por ser la hermana de Yailin 'La Más Viral' y posteriormente crear su cuenta de OnlyFans para compartir contenido explícito.

Luego, gracias a su franqueza y autenticidad se unió al programa "Los Jediendos".

A Mami Kim también ha logrado tener la empatía de un grupo de sus seguidores tras revelar públicamente la relación de enemistad que tiene con su madre, Wanda Díaz.

Recientemente tuvo un noviazgo con el animador Mariachi Budda, con quien inventó una falsa boda y apareció en un video íntimo filtrado.

En enero de 2023, Mami Kim fue acusada de participar en una pelea en un centro de belleza junto a su hermana Yailin contra la comentarista de espectáculo Mey Feliz, mejor conocida como Fogón TV, quien las denunció por agresión y posteriormente llegó a un acuerdo económico con ambas.

Crusita

Darileidy Concepción empezó a formar su comunidad en Instagram cuando decidió realizar videos de humor, sin pensar en la popularidad.

Conocida con el nombre de "Crusita", el personaje que encarna en cada una de sus cómicas publicaciones, la joven de 24 años también se destaca por sus mensajes de motivación, aceptación y empoderamiento femenino.

El acento campesino del norte de República Dominicana ha estado presente desde el principio, pero fueron los ataques de los usuarios que la hicieron amarse a sí misma y adquirir la fuerza para poder empoderar a otras mujeres, según explicó durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO.

Louise

Louise es un tiktoker dominicano que se dio a conocer por su particular acento y tranquilidad a la hora de publicar contenido en esa red social.

Hace dos meses, el joven estuvo como invitado en "Alofoke Radio Show" tras viralizarse un video suyo en la playa junto a su novio Lucas.