Al cierre de las puertas de "La casa de Alofoke": las interioridades durante un mes por YouTube

Sin duda, “La casa de Alofoke” ha mantenido activo el entretenimiento dominicano, convirtiéndose en una fuente de titulares gracias a las polémicas que diariamente generan sus participantes e invitados desde su estreno hace justamente 30 días a través de Youtube. Sus puertas están al punto de cerrarse con la promesa de reabrirlas más adelante.

Con Santiago Matías a la cabeza, el reality de convivencia inició con 10 habitantes, casi todos figuras mediáticas de las redes sociales, encerradas en una casa con todas sus necesidades cubiertas, además de consumo de alcohol, y cierto aislamiento del mundo exterior, aunque con interacciones constantes de visitantes especiales y la producción del programa.

Entre las características de la “La casa de Alofoke”, destacan: la música urbana que representa la plataforma Alofoke Media Group, el horario central de las 9:00 de la noche y las peleas que crean las distintas costumbres y culturas que convergen en la residencia.

A lo largo de la competencia, ha habido dos sustituciones, dos renuncias, una expulsión y dos eliminaciones, permaneciendo solo siete en la carrera por el millón de pesos y el vehículo Mercedes-Benz del año.

MÚSICA

Durante los 30 días que lleva el programa que se transmite 24 horas por YouTube, la música ha estado presente en diferentes momentos del día, tanto como sello o insignia del formato como plan de promoción de la música que nace de la inversión y la dirección de Matías.

El primer tema musical que salió a relucir es el interpretado por Ceky Viciny y producido por Pantera, que lleva el mismo nombre del reality y representa la canción oficial del mismo. Actualmente acumula casi un millón de reproducciones en YouTube.

“Qué rica”, de Crazy Design, junto al productor B One, fue grabado dentro de la casa, al igual que su videoclip, donde aparecen los participantes, que en tres semanas ya superó los 4 millones de vistas.

El 1 de septiembre, Ceky Viciny lanzó “Nunca la más”, tema inspirado en una frase que la influencer La Gigi suele usar en su vocabulario. El video, que acumula casi un millón y medio de vistas, es protagonizado por la presentadora y actriz Denisse Peña, quien se ha hecho viral los últimos días por imitar a la participante. En solo un día, Crazy Design, Darell y Omega van rumbo al millón con su colaboración “Dale pa ti to”.

PELEAS

Una de las peleas más trascendentales de la casa fue protagonizada por La Gigi, Shuupamela y Crusita, quienes se enfrentaron con insultos y objetos que “volaron” por el aire, uno de ellos llegando a golpear en la cabeza a uno de los agentes de seguridad del productor Santiago Matías.

La situación causó que Crusita abandonara la competencia, aunque regresó unas horas más tarde, alegando que su comportamiento agresivo fue provocado por el alcohol y las palabras de sus dos compañeras, quienes cuestionaron su dignidad.

En otro caso, la modelo de OnlyFans y la madre del cantante Crazy Design discutieron cuando la mujer visitó la casa cuando su hijo y Gigi estaban intentando tener un romance.

La Gigi también tuvo conflictos con su expareja, Sr. Jimenez, Karola y La Peki, siendo la concursante más controversial de la casa.

revelaciones

La visita de La Insuperable como artista invitada del “prime time” del reality conectó a dos millones de personas de manera simultánea.

Durante la entrevista que le realizaron los participantes junto a Santiago Matías, la artista urbana, de 40 años, reveló que su relación con Sr. Jiménez, de 21, inició como parte de la promoción del video musical de su tema “Privado”, que ambos protagonizaron hace 6 meses.

En el caso de los habitantes, La Gigi y La Peki narraron frente a la audiencia los momentos más difíciles de su vida, dejando sorprendidos a muchos.

La Gigi aseguró que fue Santiago Matías quien la rescató de la calle y le prestó un apartamento por tres meses, sin conocerla lo suficiente ni pedir nada a cambio, antes de hacerse popular como creadora de contenido digital.

Por su lado, La Peki confesó que fue “una hija no deseada”, ya que su padre estaba casado y tenía sus hijos cuando ella nació.

Asimismo, admitió que la relación con su madre tampoco fue la mejor, pues la dejó a un lado por su pareja, a quien le permitía algunos comportamientos con los cuales ella no estaba de acuerdo.

A raíz de la ausencia de su padre en su vida, La Peki afirmó que sus traumas por la falta de figura paterna se reflejaban en sus relaciones amorosas, haciendo referencia a la batalla legal que protagonizó con el exboxeador Juanma López.