Cardi B dice que quiere ir a 'La casa de Alofoke': "Yo hasta peleo"

La rapera Cardi B respondió al llamado que le hicieron los habitantes de "La casa de Alofoke" de visitar el reality de convivencia.

A través de sus historias de Instagram, la artista de origen dominicano rechazó la invitación debido a que se encuentra trabajando en el lanzamiento de su nuevo álbum "Am I the Drama?", que estará disponible a partir del 19 de septiembre.

Con su característico sentido del humor, Cardi bromeó sobre las exigencias que tiene para su visita al show de YouTube, entre ellos un avión privado con treinta asientos, "ocho cubos" de pollo frito y limoncillos, aunque admitió que conoció la popular competencia por sus familiares y no descartó hacer un espacio en su agenda para octubre.

"Gente, yo iba para 'La casa de Alofoke', pero Alofoke no me quiere acomodar. Yo le dije que me mandara un jet de 30 sillas ida y vuelva, y me dijo que no, le dije que me diera 8 cubos de Pollo Victoria, también me dijo que no, le dije que me dé 30 libras de limoncillos, y me dijo que no, ¿entonces cómo tú quieres que yo vaya para allá? ¿En una guagua Caribe Tour?", expresó Cardi.

"No voy para 'La casa de Alofoke' (risas). Pero en serio, yo quiero ir para 'La casa de Alofoke' porque eso está siempre puesto en la televisión en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela. Yo hasta siento que estoy en 'La casa', pero estoy haciendo tantas cosas del álbum, yo estoy libre en octubre. Si todavía 'La casa' está activa en octubre voy para allá, hasta peleo", afirmó.