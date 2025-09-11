Crusita logra primer lugar y gana el premio mayor de “La casa de Alofoke”

La influencer Darileidy Concepción, mejor conocida en redes sociales como Crusita, fue proclamada ganadora al lograr posicionarse en el primer lugar de la tabla de posiciones de “La casa de Alofoke”.

Con un resultado final de 203,080 puntos, el público escogió a través de votaciones a su ganadora, quien se alzó con el millón de pesos y un vehículo Mercedes Benz del año, además de los 250 mil pesos que ganó por concurso educativo de uno de los patrocinadores.

Mientras que Luise Martínez y Karola Cendra, segundo y tercer lugar respectivamente, recibieron una yipeta Changan 2026 para cada uno.

Por su lado, el empresario y productor del reality, Santiago Matías, regaló una Mercedes Benz a La Gigi por su esfuerzo "para dar show y para dar contenido y que la casa sea divertida".

Matías prometió que Crazy Design, Giuseppe Benignini y Carlos Montesquieu también serán sorprendidos esta noche durante la gran final, que celebrarán con un espectáculo en el que se presentarán artistas nacionales e internacionales.