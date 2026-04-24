Inician trabajos para el traspaso de asuntos administrativos del MP al Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio Público y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), dio inicio a los trabajos para el traspaso efectivo de los servicios registrales en los Puntos GOB.

Los Puntos GOB son centros de servicios presenciales creados por el Estado dominicano para acercar los servicios a los ciudadanos, ofreciendo desde un mismo espacio servicios de varias instituciones de la administración pública, tales como Migración, Pasaportes, Intrant, entre otros.

En ese orden, las autoridades responsables trabajan de forma articulada para lograr la transferencia efectiva de los servicios registrales e incorporación de las asociaciones sin fines de lucro, en aras de garantizar su continuidad, calidad y eficiencia en el proceso de traspaso.

En los trabajos participan el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el director de la OGTIC, Edgar Batista; y representantes del Ministerio Público, incluyendo a la magistrada Wendy Estrella, así como la viceministra de Asuntos Registrales y Atención Ciudadana del Ministerio de Justicia, Delta Paniagua Feliz; todos acompañados de sus respectivos equipos técnicos.

El traspaso de dichas competencias se realiza en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 80-25, que crea el Ministerio de Justicia.

En tal virtud, los servicios administrativos actualmente gestionados por el Ministerio Público, tales como el registro de documentos oficiales y notariales, la incorporación de las asociaciones sin fines de lucro y la expedición de certificaciones de exequátur de abogados y notarios, pasarán a ser administrados y gestionados por el Ministerio de Justicia.

Como parte de este proceso, el ministro de Justicia y las demás autoridades hicieron una visita al Punto GOB ubicado en la plaza Sambil, en el Distrito Nacional, para evaluar las condiciones operativas y funcionalidad de los servicios.