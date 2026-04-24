Campesinos marchan en Santiago contra exploración minera en cordillera septentrional

Campesinos de más de 20 comunidades de la Cordillera Septentrional volvieron a marchar por las calles de Santiago en rechazo a los trabajos de exploración con fines de explotación en esa zona montañosa.

Los comunitarios, acompañados del sacerdote Nino Ramos, realizaron la marcha este viernes, para denunciar los permisos que, según afirman, podrían dar paso a la explotación de los recursos naturales de la cordillera.

Durante la manifestación, los organizadores señalaron que cuentan con el respaldo de sectores de la oposición, tanto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como de otras organizaciones políticas y sociales.

La marcha estuvo custodiada por un amplio contingente de la Policía Nacional, que se mantuvo vigilante durante todo el recorrido para garantizar el orden.

Los manifestantes recorrieron varios kilómetros a lo largo de la autopista Duarte, lo que provocó una considerable congestión vehicular, mientras portaban banderas y pancartas con mensajes de rechazo a la actividad minera.

La movilización se desarrolló pese a que el Gobierno dominicano ha negado que exista la intención de autorizar explotación minera a gran escala en esa área. No obstante, los comunitarios reiteraron que mantendrán su lucha en defensa del medioambiente y los recursos naturales de la Cordillera Septentriona