Lista de ganadores de los premios Grammy 2026

Bad Bunny ganó el premio al álbum del año y Kendrick Lamar y SZA se llevaron el premio a la grabación del año por “Luther” en los Premios Grammy del domingo.

Olivia Dean, el dúo “Wicked” formado por Cynthia Erivo y Ariana Grande y el Dalai Lama se encuentran entre los ganadores de la 68ª edición anual de los Premios Grammy.

Aunque los Grammy reservan las categorías más importantes para su transmisión, se entregaron 86 premios durante la ceremonia de estreno el domingo por la tarde. Lamar también ganó el primer premio televisado de la noche: mejor álbum de rap.

Trevor Noah fue el presentador de la transmisión principal.

Aquí hay una lista de los ganadores seleccionados de los Grammy del domingo:

Álbum del año

“Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.

Disco del año

“Lutero”, Kendrick Lamar con SZA.

Mejor Álbum de Rap

“GNX”, Kendrick Lamar

Mejor Álbum Urbano Latino

“Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

Mejor Álbum Vocal Pop

“Mayhem”, Lady Gaga

Mejor interpretación pop solista

“Messy”, Lola Young.

Canción del año (Premio al compositor)

“Wildflower”, Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell

Mejor Dance/Electro

"End of Summer", Tame Impala

Álbum de música

“EUSEXUA”, FKA twigs

Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop

“Desafiando la gravedad”, Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor álbum de rock

“Never Enough”, Turnstile

Mejor álbum de country contemporáneo

“Maravillosamente roto”, Jelly Roll.

Mejor álbum de R&B

“Mutt”, Leon Thomas

Mejor álbum vocal pop tradicional

“Cuestión de tiempo”, Laufey

Mejor álbum de pop latino

“Cancionera”, Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Mexicana

“Palabra de To's (Seca), Carín León

La mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

“Sinners”, varios artistas

Mejor banda sonora para medios visuales (premio al compositor)

“Sinners”, Ludwig Göransson

Mejor álbum gospel

“Heart of Mine”, Darrel Walls, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

“Coritos Vol. 1”, Israel y Nueva Raza

Mejor canción escrita para medios visuales

“Dorado”, de “KPop Demon Hunters”

Mejor álbum vocal de jazz

“Portrait”, Samara Joy

Mejor Álbum Instrumental de Jazz

“Southern Nights”, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

Mejor interpretación de música africana

“Empuja para empezar”, Tyla

Mejor álbum de reggae

“BLXXD & FYAH”, Keznamdi

Mejor vídeo musical

“Ansiedad”, Doechii

Mejor Película Musical

“Música de John Williams”

Mejor Álbum de Música Alternativa

“Canciones de un mundo perdido”, The Cure

Compositor del año

Amy Allen

Productor del año, no clásico

Cirkut

Mejor álbum de comedia

“Tu amigo, Nate Bargatze”, Nate Bargatze.

Mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos

“Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama”, Dalai Lama

Mejor álbum de poesía hablada

“Palabras para días Vol. 1”, Mad Skillz.

Mejor portada de álbum

“Chromakopia”

Premio Dr. Dre al Impacto Global

Pharrell Williams