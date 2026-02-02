Lista de ganadores de los premios Grammy 2026
Olivia Dean, el dúo “Wicked” formado por Cynthia Erivo y Ariana Grande y el Dalai Lama se encuentran entre los ganadores de la 68ª edición anual de los Premios Grammy.
Bad Bunny ganó el premio al álbum del año y Kendrick Lamar y SZA se llevaron el premio a la grabación del año por “Luther” en los Premios Grammy del domingo.
Aunque los Grammy reservan las categorías más importantes para su transmisión, se entregaron 86 premios durante la ceremonia de estreno el domingo por la tarde. Lamar también ganó el primer premio televisado de la noche: mejor álbum de rap.
Trevor Noah fue el presentador de la transmisión principal.
Aquí hay una lista de los ganadores seleccionados de los Grammy del domingo:
Álbum del año
“Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny.
Disco del año
“Lutero”, Kendrick Lamar con SZA.
Mejor Álbum de Rap
“GNX”, Kendrick Lamar
Mejor Álbum Urbano Latino
“Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean
Mejor Álbum Vocal Pop
“Mayhem”, Lady Gaga
Mejor interpretación pop solista
“Messy”, Lola Young.
Canción del año (Premio al compositor)
“Wildflower”, Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell
Mejor Dance/Electro
"End of Summer", Tame Impala
Álbum de música
“EUSEXUA”, FKA twigs
Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop
“Desafiando la gravedad”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor álbum de rock
“Never Enough”, Turnstile
Mejor álbum de country contemporáneo
“Maravillosamente roto”, Jelly Roll.
Mejor álbum de R&B
“Mutt”, Leon Thomas
Mejor álbum vocal pop tradicional
“Cuestión de tiempo”, Laufey
Mejor álbum de pop latino
“Cancionera”, Natalia Lafourcade
Mejor Álbum de Música Mexicana
“Palabra de To's (Seca), Carín León
La mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales
“Sinners”, varios artistas
Mejor banda sonora para medios visuales (premio al compositor)
“Sinners”, Ludwig Göransson
Mejor álbum gospel
“Heart of Mine”, Darrel Walls, PJ Morton
Mejor álbum de música cristiana contemporánea
“Coritos Vol. 1”, Israel y Nueva Raza
Mejor canción escrita para medios visuales
“Dorado”, de “KPop Demon Hunters”
Mejor álbum vocal de jazz
“Portrait”, Samara Joy
Mejor Álbum Instrumental de Jazz
“Southern Nights”, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
Mejor interpretación de música africana
“Empuja para empezar”, Tyla
Mejor álbum de reggae
“BLXXD & FYAH”, Keznamdi
Mejor vídeo musical
“Ansiedad”, Doechii
Mejor Película Musical
“Música de John Williams”
Mejor Álbum de Música Alternativa
“Canciones de un mundo perdido”, The Cure
Compositor del año
Amy Allen
Productor del año, no clásico
Cirkut
Mejor álbum de comedia
“Tu amigo, Nate Bargatze”, Nate Bargatze.
Mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos
“Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama”, Dalai Lama
Mejor álbum de poesía hablada
“Palabras para días Vol. 1”, Mad Skillz.
Mejor portada de álbum
“Chromakopia”
Premio Dr. Dre al Impacto Global
Pharrell Williams