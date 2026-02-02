Artistas boricuas celebran triunfo de Bad Bunny en los Grammy

Tras la noche histórica que protagonizó Bad Bunny el domingo en la 68va edición de los Grammy, donde se alzó con el premio a Álbum del Año, las reacciones de artistas puertorriqueños y otras grandes figuras de la industria no se hicieron esperar.

Con "Debí tirar más fotos", Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista oriundo de Vega Baja, se convirtió en el primero en recibir el galardón mayor de los Grammy por un disco completamente en español (y tras haberse llevado previamente la estatuilla de la misma categoría en los Latin Grammy), lo que despertó el orgullo boricua no solo de su fanaticada sino también de colegas que acudieron a las redes sociales para expresar su admiración y emoción por el logro sin precedentes que puso a la isla en todo lo alto.

El pionero de la música urbana puertorriqueña, Daddy Yankee, compartió en sus historias de Instagram la buena noticia y la acompañó con unas palabras. “Felicidades Benito. Momento histórico para la música latina. Directamente desde P.R.”, escribió el ahora cantante cristiano.

Por su parte, Ricky Martin también compartió su alegría mientras veía la ceremonia en vivo por televisión. “Yes, yes, yes!!! Dale boricua. Ay, dios mío, ¡qué alegría!”, se le escucha decir al intérprete de “A Medio Vivir” en un corto video que subió para celebrar a su compatriota.

El veterano del género Wisin, quien ha colaborado con Bad Bunny en temas como “Dame Algo” y “Move Your Body”, también se unió a la ola de felicitaciones y escribió “Felicidades campeón”, reposteando una imagen del momento en que su colega recibe el galardón.

En tanto, el productor y también artista urbano Tainy publicó en su cuenta oficial: “Tan orgulloso de ti mi hermano. Feliz de que el mundo pueda ver lo increíble que eres y de dónde vienes”. El empresario musical Raphy Pina usó su cuenta para publicar una foto de Benito con la estatuilla y escribió un largo texto expresando que ver la bandera de Puerto Rico “sobre el mundo” es motivo de orgullo, resaltando el camino que ha recorrido el género urbano desde sus inicios, la visión y la constancia que han roto barreras y recordando que este logro no es solo de un artista, sino “de toda una comunidad”.

René Pérez, conocido como Residente, compartió un video del momento en que Benito subía al escenario acompañado de emojis de emoción y corazones, reflejando el sentir compartido entre varios de sus pares.