Sánchez guía a Filis a victoria y continúan racha de victoria

Bryce Harper conectó dos jonrones, Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores en ocho entradas sólidas y los Philadelphia Phillies, en racha ganadora, derrotaron a los Athletics 9-1 el martes por la noche.

Bryson Stott también conectó un jonrón, JT Realmuto impulsó dos carreras y Brandon Marsh conectó tres sencillos para los Phillies, que han ganado siete de ocho partidos desde que el mánager interino Don Mattingly reemplazó al despedido Rob Thomson .

Los Athletics, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, han perdido tres de sus últimos cuatro partidos.

Sánchez (3-2) limitó a los Atléticos a solo tres hits y alcanzó los dos dígitos en ponches por novena vez en su carrera. El subcampeón del premio Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada otorgó una base por bolas y golpeó a un bateador.

Tras conectar un jonrón en la victoria de Filadelfia por 1-0 en Miami el lunes, Harper volvió a batear otro cuadrangular para darle la victoria a los Phillies en el primer partido de la serie. Conectó un batazo raso de 2-2 a 84 mph que se fue a las gradas del jardín derecho al inicio de la tercera entrada contra Luis Severino (2-3). También superó la barda del jardín central en la octava entrada contra Tyler Ferguson.

Severino permitió solo una carrera y siete hits en cinco entradas, con tres ponches y dos bases por bolas.

Los Atléticos amenazaron en la séptima entrada con un par de sencillos para abrir el inning. Pero Sánchez retiró a los siguientes tres bateadores, dos de ellos ponchados, para salir del apuro.

Los Phillies anotaron cinco carreras en la parte baja de la séptima entrada ante dos relevistas.

Jhoan Duran permitió una carrera en la novena entrada tras ser activado de la lista de lesionados de 15 días antes del partido. Duran había lanzado por última vez el 11 de abril debido a una distensión en el músculo oblicuo izquierdo. El lanzador derecho de 28 años llegaba con marca de 1-1, efectividad de 1.35 y cinco salvamentos en 6 2/3 entradas. Nick Kurtz conectó un sencillo ante Duran al inicio de la entrada para extender su racha de juegos embasándose a 29 consecutivos.