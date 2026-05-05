¿Le interesa ser socio del Licey?

En la entrevista realizada este lunes al presidente del Licey, Miguel Guerra, le hablé varios temas ligeros, algunos de ellos poco tratados públicamente. Veamos las siguientes preguntas:

¿Cuántos socios tiene el Licey y cómo es el movimiento para entrar y salir?

.-Los estatutos del Licey permiten un límite de 250 socios, pero actualmente tienen solo 220. Ha sucedido así porque algunos han fallecido y no han transmitido su membresía a la familia, otros se han apartado al perder interés. Dice el señor Guerra que en la actualidad no tienen interés en adicionar nuevos socios.

¿Cómo se ingresa al Licey en calidad de socio? ¿Cuáles son los requisitos a llenar?

.- Cualquiera que quiera ser socio puede aspirar, entregar una solicitud escrita a la directiva vigente, y será considerado. (Imagino que antes que nada deberá ser liceísta). No tiene que pagar un centavo pues el Licey se maneja según las leyes de las instituciones sin fines de lucro.

¿El Licey reparte beneficios entre sus socios cada año?

Negativo, los fondos que genere cada torneo se quedan como propiedad del Licey, nadie recibe beneficios entre sus 220 socios.

¿Cuánto cobran los directivos azules como salario o compensación por el trabajo realizado?

Nadie cobre un centavo. “Aquí todo es honorífico, y lo hacemos con mucho gusto”, dice el presidente azul. ¿Funciona así en los demás clubes de la liga? Tal vez en algunos, pero el único de Lidom que funciona como ONG es Licey. Todos los demás son compañías comerciales.

¿Qué tipo de movimiento económico tuvo Licey el pasado torneo, cuando no clasificaron a round robin?

.- Hubo beneficios, y pudiéramos decir que los ingresos totales rondan los 250 millones de pesos. Cada club es distinto en su economía, y se ha establecido que se mueven más de mil millones de pesos cada campeonato.

¿Qué piensa Guerra sobre el futuro inmediato de Emilio Bonifacio, pelotero insignia de los Tigres los últimos 20 años?

“Pienso que estará con nosotros desde el primer día , y allí él mismo decidirá su participación en el torneo. Por nosotros no hay preocupación al respecto”.

.-OTROS TEMAS

.-Miguel Guerra está de acuerdo en que se introduzca el sistema ABS el próximo torneo ,para el control de bolas y strikes, igual que funciona actualmente en MLB.

.- La agencia libre siempre es un tema pues el pacto entre Lidom y el sindicato de peloteros vence en agosto próximo. Es decir que, este verano habrá discusiones para un nuevo acuerdo.

.- Guerra está en su segundo año como presidente y 2do. período. Ocupó la presidencia en 2013 y bajo su mando el Licey logró su corona 21. Es nieto de Don Ignacio Guerra, quien fue presidente azul entre 1953-55. Miguel tiene 56 años de edad y es licenciado en economía y ciencias políticas. En su actividad privada es gerente de una empresa relacionada al mercadeo de gas y otros productos.

NOTAS DE MLB

.-Los Yanquis de Nueva York están en tremendo período positivo. En las últimas semanas han tomado prácticas con Kansas City, Houston, el mismo Texas y ganaron los cuatro a Baltimore, una amplia barrida. Ahora reciben a los votantes nuevamente, pero su ofensiva encabeza casi todos los renglones de la Liga Americana. Incluye jonrones con 57 y bases por bolas con 162.

.-Los Filis de Filadelfia activaron al relevista dominicano Jhoan Durán, quien tenía bastante tiempo inactivo. Durán, cerrador del equipo, este año ha aparecido en 5 juegos, tiene efectividad de 1.35, 5 salvados y 8 ponchados en 6.2 innings..

.-Los Bravos de Atlanta pusieron en waivers al venezolano Carlos Carrasco, veterano de 39 años de edad. Lo hicieron para hacerle hueco al cerrador Raisel Iglesias, que estaba en lista de lesionados. Carrasco apareció en dos juegos solamente, no le hicieron carrera, pero lo victimizaron.. Tiene una carrera de 17 años , récord de 112-105 y 4.22 de efectividad.

.- Los Astros de Houston pusieron inactivo al receptor Yainer Dìaz, con molestias en el oblicuo izquierdo. El dominicano ha empezado tìmido con promedio de .238, par de jonrones, 14 remolcadas y OBP de .253..

.-El zurdo Tarik Skubal, de Detroit, perderá casi tres meses debido a un problema en el codo izquierdo y muchos preguntan qué sucederá con él… Sucede que estaba en posibilidad de cambio para el mes de julio porque a final de temporada se va a la agencia libre. ¿Qué pasa ahora con su valor de mercado? Él gana 32 millones este año, procedente del sistema de arbitraje, tiene 29 años de edad, y es posible que su panorama cambie.