Bad Bunny, el fenómeno de Puerto Rico en la cima del mundo

Una mirada musical al legado colonial, una seguidilla de conciertos agotados y discos encabezando los conteos de reproducciones: nadie lo hace como Bad Bunny.

Y este domingo, el fenómeno de Puerto Rico alcanzó otro hito histórico al ganar el codiciado Grammy al Álbum del año con su exitoso "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", convirtiéndose así en el primer artista con un trabajo totalmente en español en llevarse el premio.

Y fue mayormente en español que Benito Antonio Martínez Ocasio aceptó el honor.

"Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo el músico de 31 años, quien a pesar de su meteórico ascenso, ha mantenido su producción en español.

El astro dedicó el reconocimiento "a todos los artistas que estuvieron antes (...) y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio".

Es un punto de exclamación apropiado en otro año extraordinario para el músico de 31 años, en la cima de la música.

Y es que su carrera apenas tiene una década, pero bien vivida al derrumbar varias de las barreras que aún se alzaban para la música latina en español.

La racha debe continuar puesto que en una semana se subirá a uno de los más importantes palcos del mundo: el medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano

El conejo malo fue el primero, y por ahora el único, artista en español en ser nominado al álbum del año.

La primera vez fue con "Un verano sin ti", en 2022.

También fue el primer cantante en español en encabezar una noche del festival californiano de Coachella con un espectáculo de dos horas en 2023.

Ese set fue una especie de anticipo a la lección de historia musical de Puerto Rico que Bad Bunny ofrecería con su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", que promovió con una residencia de tres meses en su isla natal.

Un detalle significativo de la experiencia es que el artista restringió los primeros nueve conciertos de la residencia a los residentes de Puerto Rico, que está bajo control de Estados Unidos desde 1898.

A la residencia le siguió una gira mundial que no incluyó fechas en Estados Unidos, para evitar que las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump usaran sus conciertos como blanco de ataque, dijo el cantante.

Bad Bunny ha sido cuatro veces el artista más reproducido de Spotify, incluso en 2025, al superar a titanes como Taylor Swift y Drake.

"Profundamente político"

Hijo de un camionero y una maestra, Benito nació el 10 de marzo de 1994 y se crió en Vega Baja, una pequeña municipalidad próxima a San Juan, la capital de Puerto Rico.

Desarrolló sus cuerdas vocales en un coro infantil de la iglesia, para luego comenzar a componer música en su computadora mezclando todo tipo de ritmos, locales y foráneos.

Trabajaba como empaquetador en un supermercado cuando una disquera lo llamó para hablar de sus virales composiciones en la plataforma SoundCloud.

De ahí vino el ascenso a la cima.

Pero con el estrellato, el reguetonero comenzó a enfrentar presión para atender las expectativas de sus fans, incluyendo los que buscaban una voz más política.

Fue esquivo al comienzo de su carrera, pero después se sumó a las voces de protesta en defensa de Puerto Rico y ha sido crítico contra las políticas del presidente Donald Trump.

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" es una oda a Puerto Rico, con letras que abordan identidad y el colonialismo, y arreglos que mezclan ritmos tradicionales como salsa, bomba y plena con el más contemporáneo reguetón.

Su compromiso de cantar en español en una industria que históricamente ha marginalizado a las voces latinas hace que su éxito sea aún más simbólico.

Su presencia en eventos como los Grammys y el Supertazón de la Liga de fútbol americano, donde cantará en una semana, tienen un componente "profundamente político", dijo Jorell Meléndez-Badillo, historiador de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien colaboró con Bad Bunny en elementos visuales de su último álbum.

Pero, blanco de críticas por los conservadores estadounidenses por sus ritmos y sus letras, Benito no se intimida.

No sólo ha ironizado sobre las críticas, ensalzado el papel de la comunidad latina en Estados Unidos y recomendado a sus ciudadanos aprender español, sino que hace dos semanas ha anticipado que en el Supertazón, "el 8 de febrero, el mundo bailará".