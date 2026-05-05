Holmgren anota 24 y los Thunder vencen Lakers en inicio semifinales Conferencia Oeste

Chet Holmgren anotó 24 puntos y capturó 12 rebotes, y los Oklahoma City Thunder aplastaron a Los Angeles Lakers 108-90 el martes por la noche en el primer partido de su serie semifinal de la Conferencia Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander y Ajay Mitchell añadieron 18 puntos cada uno para los Thunder. Los campeones defensores mejoraron su récord a 5-0 en los playoffs, a pesar de perderse al All-Star 2025 Jalen Williams por una lesión en el isquiotibial izquierdo por tercer partido consecutivo. Los Thunder lanzaron un 49,4% en tiros de campo y encestaron 13 de 30 triples.

Oklahoma City será anfitriona del segundo partido el jueves.

Los Ángeles tuvo dificultades para encontrar ofensiva sin el campeón de anotación Luka Doncic, que se ha perdido el último mes por una lesión en el isquiotibial izquierdo. LeBron James anotó 27 puntos y Rui Hachimura añadió 18 para los Lakers. Austin Reaves, que promedió 23,3 puntos en la temporada regular, se quedó en ocho con 3 de 16 en tiros.

Oklahoma City ganó los cuatro enfrentamientos de la temporada regular por una media de 29,3 puntos, y este fue solo un poco más ajustado. Los Thunder limitaron a los Lakers a un 41,7% de porcentaje en tiros y forzaron 17 pérdidas de balón.

Los Lakers se adelantaron 7-0, con James anotando cinco de los puntos. Finalmente, los Thunder se recuperaron del óxido tras un descanso de ocho días y se pusieron 31-26 al final del primer cuarto, a pesar de los 12 puntos de James.

El mate alley-oop de Holmgren con ambas manos tras un globo de Isaiah Hartenstein puso a los Thunder arriba 48-39. El ala-pívot de los Lakers, Jarred Vanderbilt, se lesionó el dedo meñique de la mano derecha en esa jugada, abandonó el partido y no regresó.

Oklahoma City lideraba 61-53 al descanso, a pesar de los 16 puntos de James.

Mitchell, que fue titular en el lugar de Williams, anotó un triple en la esquina y fue derribado por Marcus Smart en el último minuto del tercer cuarto. Su tiro libre puso a los Thunder arriba 84-72, un marcador que se mantuvo hasta el final del periodo.

La mate en contraataque de Alex Caruso al inicio del cuarto cuarto puso a Oklahoma City arriba 88-73, y los Thunder mantuvieron el control a partir de ahí.