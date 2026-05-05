Rutschman, como emergente, decide victoria de los Orioles con sencillo en el noveno

Adley Rutschman conectó un sencillo como bateador emergente que puso a su equipo al frente, y Leody Taveras le siguió con un sencillo productor de carrera en la novena entrada para llevar a los Baltimore Orioles a la victoria sobre los Miami Marlins por 9-7 el martes por la noche, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas.

Rutschman, ambidiestro al bate, reemplazó al zurdo Samuel Basallo —quien había conectado un triple, un doble y un sencillo anteriormente— para enfrentar al zurdo Andrew Nardi (2-2). Rutschman conectó un batazo de línea al jardín izquierdo que impulsó a Taylor Ward desde segunda base. El sencillo de Taveras al jardín derecho anotó a Pete Alonso. Tanto Ward como Alonso habían llegado a base por bases por bolas.

Basallo impulsó cuatro carreras y Alonso conectó un doble, recibió dos bases por bolas y anotó cuatro veces para los Orioles. Rico García (3-0) consiguió los últimos cuatro outs para la victoria.

Liam Hicks conectó un jonrón, tres sencillos y produjo tres carreras para los Marlins.

El novato de Miami, Joe Mack, conectó un sencillo con un out contra Andrew Kittredge en la octava entrada. Esteury Ruíz entró como corredor emergente por Mack y avanzó tras la base por bolas de Owen Caissie. Ruíz robó la tercera base en una jugada de doble robo y anotó gracias a un error de lanzamiento del receptor de los Orioles, Basallo, para empatar el partido a 7.

Los Marlins se acercaron a 7-6 con jonrones consecutivos de Hicks y Otto López contra el relevista Anthony Nuñez en la séptima entrada.

En su salida más corta de la temporada, Alcántara permitió siete carreras y ocho hits, ponchando a cinco bateadores en 4 1/3 entradas.

El sencillo de Hicks con dos carreras impulsadas en la segunda entrada empató el partido a 3 después de que los Orioles anotaran rápidamente contra Alcantara con tres carreras en la primera entrada.

Alonso puso a Baltimore arriba 2-0 con un doble de dos carreras y anotó con un doble de Basallo.

Miami fue recortando distancias en la parte baja de la entrada contra el abridor de Baltimore, Chris Bassitt, cuando Xavier Edwards conectó un sencillo, avanzó a tercera con un sencillo de Hicks y anotó con un lanzamiento descontrolado.

Bassitt permitió cuatro carreras y seis hits en cuatro entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a tres.

El relevista de los Marlins, William Kempner, lanzó una octava entrada perfecta en su debut en las Grandes Ligas.