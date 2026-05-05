Ohtani permitió primeros jonrones de la temporada; Houston vence a Dodgers

Shohei Ohtani permitió sus dos primeros jonrones de la temporada a Christian Walker y Braden Shewmake, y Peter Lambert lanzó siete entradas sólidas para darle a los Astros de Houston una victoria de 2-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles el martes por la noche.

Lambert (2-2) permitió tres hits y otorgó cuatro bases por bolas, con cuatro ponches, en su salida más larga de la temporada. Bryan King permitió una carrera en la octava entrada antes de lanzar una novena entrada sin permitir carreras para conseguir su tercer salvamento.

Walker conectó el primer lanzamiento de Ohtani en la segunda entrada, enviando la pelota a las vías del tren en lo alto del jardín izquierdo para poner el marcador 1-0. Fue el jonrón número 30 de Walker en su carrera contra los Dodgers.

En la segunda entrada, con un out, Shewmake conectó un jonrón con un lanzamiento rápido de Ohtani que aterrizó en las gradas del jardín izquierdo, ampliando la ventaja a 2-0. Shewmake, quien conectó dos hits, fue incluido a última hora en la alineación después de que Carlos Correa fuera descartado por una lesión en el tobillo izquierdo.

Ohtani (2-2) permitió cuatro hits y dos carreras con ocho ponches en siete entradas.

Alex Call abrió la octava entrada con un doble y anotó con un sencillo de Kyle Tucker con dos outs para reducir la ventaja a una carrera.

Los Dodgers llenaron las bases con dos outs en la cuarta entrada, pero Miguel Rojas bateó un rodado que resultó en un out forzado, lo que permitió a Lambert salir del apuro.

El jardinero derecho Cam Smith le robó bases extra a Will Smith con una espectacular atrapada en salto cerca de la zona de advertencia para el tercer out de la quinta entrada.

Los Astros tuvieron la oportunidad de ampliar su ventaja en la parte baja de la entrada, con corredores en primera y tercera base y dos outs. Pero Ohtani ponchó a José Altuve para terminar la entrada.