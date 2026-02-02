El presentador de los Grammy, Trevor Noah, ataca a Nicki Minaj y a Trump, provocando la ira del presidente

Trevor Noah volvió a pasearse entre el público durante su monólogo de apertura de los Premios Grammy, burlándose de las estrellas mientras estaba de pie junto a ellas, pero guardó sus bromas más mordaces para los ausentes y provocó una publicación furiosa del presidente.

"Nicki Minaj no está aquí", dijo Noah, entre grandes ovaciones del público del Crypto.com Arena. "Sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes".

Minaj visitó esta semana al presidente y elogiólo, la culminación de un movimiento hacia MAGA que ha realizado en los últimos meses.

Noah imitó a Trump. "De hecho, Nicki, tengo el trasero más grande, todo el mundo lo dice, Nicki".

En su sexta vez presentando el programa —y la que, según él, será la última—, Noah optó por lo seguro durante su monólogo, sin ahondar demasiado en política ni controversias, al menos durante el mismo. No se mencionó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) (en una noche en la que muchos asistentes llevaban insignias de "ICE OUT" ).

De Bad Bunny a Billie Eilish o el propio Trevor Noah: Los Grammy desafían a Trump y el ICE Lea también

Pero Noah se volvió más directo más adelante en el show, después de que Billie Eilish ganara la canción del año.

“¡Guau! Ese es un Grammy que todos los artistas anhelan”, dijo Noah, “casi tanto como Trump anhela Groenlandia . Lo cual tiene sentido. O sea, como la isla de Epstein ya no existe, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton”.

Después del programa, en una publicación de Truth Social, Trump reaccionó.

“Noah dijo, Incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡¡¡Incorrecto!!! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos”, decía la publicación. “Noah, un completo perdedor, más vale que aclare sus hechos, y que los aclare rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, inepto y tonto MC”.

Tras la reacción del público ante la broma durante el espectáculo, Noah dijo: "Ah, ya les dije que es mi último año. ¿Qué van a hacer al respecto?".

En un momento diferente del programa, Noah bromeó sobre la tendencia del presidente a demandar a las cadenas de televisión cuando dijo que los Grammy se transmitirían "completamente en vivo" porque "si editábamos algo del programa, el presidente demandaría a CBS por 16 mil millones de dólares", refiriéndose a la historia reciente de Trump con CBS News y un acuerdo que obtuvo de Paramount el verano pasado .

Al principio parecía que no iba a profundizar mucho en ese material.

Dijo que durante el monólogo Lauryn Hill actuaba en el programa por primera vez desde 1999.

"¿Entiendes cuánto tiempo ha pasado?", dijo. "En 1999, el presidente tuvo un escándalo sexual, la gente pensó que las computadoras estaban a punto de destruir el mundo, y Diddy fue arrestado".

Más tarde en el show, Noah se acercó al mayor nominado de la noche, Kendrick Lamar , y solo lo felicitó.

"En realidad pensé en escribir algunos chistes burlándome de ti, pero luego recordé lo que puedes hacerles a los tipos de piel clara de otros países", dijo Noah, quien es de Sudáfrica, en referencia al conflicto de Lamar con el rapero canadiense Drake que culminó con el gran ganador del Grammy del año pasado, "Not Like Us".

Más tarde, se sentó con Bad Bunny y le preguntó si podría ir a vivir con él a su natal Puerto Rico si las cosas empeoraban demasiado en los EE. UU.

Bad Bunny hace historia en los Grammy en una gala con criticas al ICE Lea también

—Trevor, te tengo una noticia —dijo Bad Bunny—. Puerto Rico es parte de Estados Unidos.

La Academia de la Grabación anunció hace menos de tres semanas que Noah regresaría “una última vez”.

"Creo en los límites de mandato", dijo Noah durante el programa.

Sólo el cantante Andy Williams, que presentó los Grammy siete veces en la década de 1970, lo ha hecho con más frecuencia.

El propio Noé ha sido nominado cuatro veces al Grammy y este año compitió en la categoría de mejor grabación de audiolibro por "Into The Uncut Grass", un cuento infantil. Perdió ante el Dalai Lama.