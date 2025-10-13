Tras negación de Nodal, Cazzu consigue permiso unilateral de un juez para poder viajar con Inti

Aunque Christian Nodal se negó a firmarle el permiso de viaje a Cazzu para sacar Inti del país, la artista pudo viajar con su hija después de recurrir a la vía judicial y obtener un permiso unilateral de un juez, tras demostrar que su trabajo requiere viajar internacionalmente.

“Es un permiso unilateral que nosotros se lo pedimos al juzgado, porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces he jugado y el juez me lo otorga a mí”, explicó la artista.

La rapera argentina llegó a México para ofrecer varios conciertos de su gira "Latinaje" del 14 al 24 de octubre.

“La Jefa” declaró a la prensa que el abogado de Nodal tuvo contacto con ella para peguntar si podía ver a su hija y ella accedió a la solicitud.

“Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre, se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno lo veremos”, dijo la cantante a la prensa Mexicana.

La intérprete de “Con otra” dejó claro que nunca ha impedido que Nodal tenga contacto con su hija. “Ahora vamos a ver, él sabe que eso puede hacerlo (pedir ver a Inti)”.

Se recuerda que el mes pasado, Cazzu habló sobre el proceso legal que mantiene con su expareja por la custodia de Inti.

La artista argentina reveló que Nodal no quiso firmarle el permiso para que la niña pueda viajar con ella.

"Ustedes se podrían imaginar que estoy en mi pico, en mi mejor momento y la gente me cruza por la calle y me dice cosas preciosas y tengo un libro que le va bien y tengo un disco que le va bien, pero soy mamá soltera", inició diciendo Cazzu en entrevista en el podcast “Se regalan dudas”.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la rapera, relató en ese momento: “El otro día estaba en una mediación; (con) mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija que es su representante. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir: 'El mundo es devastador'”.

Según indicó, le explicó al abogado del artista mexicano que necesitaba un permiso de viaje para Inti, del “progenitor” de su hija, como lo catalogó.

"Cuando le dije: 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'. Y es es sabido yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no?". El permiso no ha llegado desde ese entonces. "Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo. Parecía entender era una necesidad básica, entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir: 'Si ustedes no se siente cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5'".

Agregó: "Y esto descontándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: 'No te preocupes, no se preocupen mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar' yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte".

"Y yo dije: 'Contra esto no, contra esto no me da el corazón porque contra todo que Perreo, una revolución, que ustedes me ven aquí yo combativa, contra el sistema, contra la ley...".

"Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: 'Tenemos el control sobre vos y tu hija'. Y fue uno de los peores momentos de mi vida y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar desde dentro", añadió.