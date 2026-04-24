Lluvias dañan cosechas de cebolla en zonas de La Horma de Ocoa

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días afectaron la producción de cebolla y aguacates, en la sección La Horma, en la provincia San José de Ocoa, dejando daños en la carretera que lleva desde el municipio Sabana Larga.

Durante un recorrido realizado por periodistas de este medio, desde el municipio de Sabana Larga, hasta las zonas de Las Malaguetas, El Puente La Horma, El Rifle y otras, se observaron grandes zanjas, hoyos, peñascos, lodazales y precipicios donde los cosecheros de cebolla y aguacates de varias localidades deploraron la situación que atraviesan como consecuencia de los daños provocados por las lluvias.

"Aquí en La Horma, las lluvias que se registran desde hace más de un mes han dañado cebolla, aguacates, zanahoria, papa y otros cultivos. Pedimos la intervención del gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, para que venga en auxilio de los productores. Solo un 10 por ciento de la producción de cebolla se ha podido recolectar, que oscila entre 1,500 y 2 mil pesos el quintal", expresó Castillo.

En tanto que Johnny Castillo, productor en Las Espinas, expresó su preocupación por la cantidad de cebolla que resultó dañada por las intensas lluvias.

"Oh, Dios mío, habrá que irse de aquí y no volver ", exclamó el productor cuando observaba su producción inundada por las lluvias.

La carretera que lleva de Sabana Larga a La Ciénaga de La Horma tiene una extensión de aproximadamente 27 kilómetros, dijeron productores.

Héctor Rodriguez, cosechero de cebolla y productor de aguacates, dijo que este año no podrán honrar sus compromisos de pago con las entidades crediticias debido a los daños ocasionados por los aguaceros a esos y otros cultivos.

Por su parte, el productor de frutales como aguacates, Freddy Minyetty, manifestó que muchos productores no han podido cosechar por las lluvias en zonas de La Horma, donde estimó que hay entre 15 a 20 mil tareas sembradas de aguacates de las variedades Hass, Carla y Semil 34.

Indicó que el aguacate sustituyó a productos de ciclo corto como la papa que era el cultivo rey en La Horma.

"El aguacate ha venido a resolver problemas económicos a los productores", sostuvo Minyetty.

Otro de los principales productores de la zona es Ramón el Piñero, quien dice desconocer la cantidad de cebolla que se ha perdido en zonas de La Horma por las lluvias.

"Otra cosa es que hay que poner atención a la carretera que no ha tenido talvia desde cuando Trujillo. La carretera está desbaratada", indicó.

Equipos trabajan

En la actualidad una retroexcavadora trabaja a la altura del kilómetro 2.5 desde el municipio de Sabana Larga donde había un socavón.

Según se informó a este medio, la idea del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es construir gaviones en ese y otros puntos críticos que presenta la carretera.

Se pudo observar que los vehículos cruzan prácticamente por un pequeño trillo donde labora Obras Públicas.

Mientras en el lugar conocido como El Rifle también fue observado un aparato pesado pagado por productores para habilitar el paso destruido por las precipitaciones.